Por amor al río cabalgaron 385 kilómetros en Santa Cruz

23/01/2017 -

Cinco mujeres residentes en Santa Cruz, entre ellas la hija y la nieta de Jorge Cepernic (1915-2010), realizaron una cabalgata de 13 días uniendo los 385 kilómetros del río Santa Cruz donde serán construidas las represas hidroeléctricas, una de las cuales llevará el nombre del ex gobernador, desde la naciente en la estancia ‘Bon Accord’ hasta Cañadón Misionero, donde se une al río Chico para continuar su recorrido hacia el mar.

"Sabemos que ya el río no va a estar en su estado natural, se van a perder picaderos y otras cuestiones", explicó la sobrina, Marcela Cepernic, y continuó: "Me prendí porque a mí esas cosas me encantan y fue una experiencia increíble, muy dura, por el viento, la tierra y una aridez que era mucho más de lo que imaginábamos".

También se les unieron Nélida Paz Suárez (66), de la estancia ‘Catalina’; Blanca del Río, una productora artesanal de cerveza de El Chaltén, y Angélica Sánchez (57), de radio La Aplanadora Show de Pico Truncado.

Notable experiencia

La travesía les demandó 13 días, desde ‘Bon Accord’ hasta la naciente y de allí hasta puerto Santa Cruz.

El proyecto de las represas también fue parte de las conversaciones y generó ‘muchas cosas", dijo Marcela, que no tenía una posición formada al respecto antes de la cabalgata.

"Es difícil aceptar los beneficios de unas represas, que no van a ser para los lugareños", dijo Marcela Cepernic.

En el caso de Mónica Cepernic, la ideóloga del viaje, fue un sueño acuñado durante muchos años. La impulsaba ver el río Santa Cruz en su estado natural, antes de que su fisonomía cambie para siempre cuando las represas se construyan sobre él y también para acompañar el río donde descansan las cenizas de sus padres Jorge Cepernic y Sofía Vicic.

Para hacerlo no dudó en elegir a sus compañeras de viaje, su sobrina y sus amigas entrañables. "Cada una tuvo su propio desafío al hacerlo", revela Mónica.

Estas 5 mujeres cumplieron su sueño, entre campos abandonados y atravesados por la sequía.