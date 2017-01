Karen Pereyra dio cátedra de valentía

Fotos ORGULLO. La santiagueña Karen Pereyra logró el primer puesto en su categoría, escoltada por Antonella Fariña y Carolina Bondi.

23/01/2017 -

Karen Pereyra vivió un fin de semana inolvidable en La Paz, Entre Ríos, donde dio cátedra de valentía, al ganar su categoría a pesar de sufrir una caída que la afectó físicamente.

La triatleta santiagueña habló con EL LIBERAL y comentó las vicisitudes que tuvo que superar a lo largo de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 20 kilómetros de pedestrismo.

"Nadamos en el Paraná y la verdad que ha sido muy duro, pero me acomodé rápido. En la bici me caí, por el pelotón de damas y se enredó con los varones. Me levanté, la bici no se hizo nada y pude seguir. Corrí con una contractura muy fuerte en el gemelo de la pierna izquierda, que se me quedó trabada en el pedal", comentó.

"Reconozco que tengo un Dios aparte, que me ha cuidado y he podido seguir. El trote fue muy duro, porque fue todo en subida. Me dolía mucho. En los últimos kilómetros ya venía mal, es la realidad. Hacía mucho calor y sentía que me deshidrataba. Me pasó una chica Salas y me puse detrás de ella. Habremos corrido 3 kilómetros juntas, pero en el último kilómetro, la dejé que se vaya porque no daba más. Llegué gracias al aliento de la gente", agregó emocionada.

Karen le dedicó la victoria a la gente que le brinda su apoyo. "Estoy aquí por mis sponsors, la Distribuidora Lealcito, Ironsport y Xinestres.Sin la ayuda de ellos y de mi familia, no podía estar aquí. Valió la pena todo el esfuerzo que uno hace", indicó.

También agradeció a Andrés Ledesma, a David Cortés y a Roberto Vega, que fueron sus compañeros de equipo y también tuvieron un rendimiento muy bueno.