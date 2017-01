El Ministerio de Salud recuerda medidas para prevenir los golpes de calor

23/01/2017 -

Por el nivel de alerta del SMN, el Ministerio de Salud pidió extremar las medidas para prevenir los golpes de calor.

La cartera sanitaria provincial recomienda beber abundante agua a lo largo de todo el día, comer alimentos frescos, vestir ropas sueltas y claras, prestar atención al estado de ingesta de líquidos y al ánimo de los bebés y los adultos mayores.

Recordaron prestar atención a los síntomas de golpe de calor, que son dolor de cabeza, piel roja y caliente náuseas y vómitos, fiebre alta, debilidad y mareo. Además aconsejaron que en primer lugar se debe intentar bajar la temperatura del cuerpo de la persona afectada con un baño o compresas frías en el cuerpo cuando una persona presenta la sintomatología.

Además se debe ofrecer agua fresca no helada (o incluso agua con una cucharadita de sal), trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado, no administrar medicamentos antifebriles; no friccionar la piel con alcohol; y no hay que ofrecer bebidas heladas ni bebidas alcohólicas.

En el caso de los bebés, el consejo es darles el pecho con mayor frecuencia, mojarles el cuerpo, y si tienen más de 6 meses, darles agua fresca apta para el consumo.

El golpe de calor puede ser muy grave, en especial para los bebés y niños pequeños. Por eso, ante los primeros síntomas no hay que demorar en consultar al médico o acercarse al centro de salud.