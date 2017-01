River ya prepara su regreso a Buenos Aires

Fotos JUEGO. River sumó muchos minutos de fútbol en Estados Unidos y terminó cuarto en la Florida Cup.

23/01/2017 -

River Plate prepara el regreso a Buenos Aires para continuar con los trabajos de pretemporada luego de su participación en el certamen amistoso Florida Cup, en los Estados Unidos, donde finalizó cuarto y sufrió las lesiones de algunos futbolistas.

El plantel dirigido por Marcelo Gallardo se entrenó ayer en Orlando, su lugar para los trabajos más duros de la pretemporada, con tareas regenerativas para quienes jugaron en la derrota ante Vasco da Gama de Brasil y más intensas para los que no sumaron minutos.

Luego, la delegación ‘millonaria’ se desplazó en micro hasta Miami y se alojó en el hotel The National a la espera del viaje en avión, programado para hoy, que lo llevará de regreso a Buenos Aires.

La excursión por los Estados Unidos arrojó para River un triunfo (1-0 vs. Millonarios de Colombia), un empate (0-0 vs. San Pablo de Brasil y posterior caída por penales) y una derrota (1-0 vs. Vasco).

Los primeros trabajos del año para el último campeón de la Copa Argentina arrojaron lesiones. El mediocampista Denis Rodríguez sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha ante San Pablo, el atacante Iván Alonso padece una distensión muscular y el delantero Sebastián Driussi un golpe en el empeine derrota frente a Vasco.

Hasta el momento, River no realizó incorporaciones a la espera de la contratación del volante Walter Montoya y ante la lesión de Rodríguez tendrá la posibilidad de sumar un refuerzo más.

Amistosos

El club de Núñez afrontará la próxima semana dos partidos amistosos. El primero será el miércoles 25 ante Aldosivi de Mar del Plata, y el segundo el sábado 28 ante Boca Juniors, ambos en el estadio José María Minella.

Esos partidos serán los últimos como prueba de cara al compromiso del 4 de febrero ante Lanús, en el estadio Ciudad La Plata, con la Supercopa Argentina en juego.