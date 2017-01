Morales defendió su proyecto de continuar en el poder

Fotos GESTIÓN. Dijo que en 11 años hizo más que en 180 de historia del país.

23/01/2017 -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, alegó que en sus 11 años de Gobierno hizo más que todos sus antecesores en 180 para defender su continuidad en el poder, al presentar un informe sobre los cambios en su país.

"Lo que no hicieron en 180 años hicimos en once años gracias a la unidad del pueblo boliviano", dijo Morales para resumir el discurso de 4 horas y 20 minutos que dio ante el Parlamento y en el que presentó un amplio informe comparativo con datos y cifras detalladas entre sus once años y diversos períodos históricos previos.

El discurso de Morales fue el acto central de la conmemoración del día en que comenzó a gobernar, el 22 de enero de 2006.

Morales, que está en su tercer mandato y ha anunciado que buscará otra vez ser candidato en 2019 para gobernar hasta el 2025, apeló a la historia de la inestabilidad política de Bolivia para destacar la importancia de tener 11 años continuos en la Presidencia.

En su discurso, dijo que desde 1825, el año en que Bolivia fue fundada, hasta 2005, el país tuvo "83 presidentes, de los cuales 37 han sido por golpes de Estado, equivalente al 45 %".

"Escuchen bien, en la República, en 180 años, el promedio de duración de un presidente era de dos años", sostuvo Morales.

"Imagínense, un presidente llega a dos años, qué podía planificar, qué podía organizar el Estado", manifestó Evo Morales.