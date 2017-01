Fotos Barra de Tijuca, la playa paradisíaca de Río de Janeiro que atrae a los santiagueños

Quienes buscan descansar en arenas finas y blancas y bañarse en un mar de agua verde y limpia llegan a la Barra de Tijuca, un moderno barrio donde está la playa más paradisíaca de Río de Janeiro.

Durante la semana este lugar es tranquilo, ideal para relajarse, pero los fines de semana, llegan miles de visitantes que pueblan su playa y recorren el centro comercial.

Esta playa es la más larga de Río, con una extensión de 18 kilómetros. Por sus aguas agitadas es apta para los deportes acuáticos, por lo que los surfistas son los que más veranean aquí. La playa alberga distintas escuelas de surf, windsurf, bodyboard y kitesurf.

Además, aquí se realizan campeonatos nacionales e internacionales a lo largo de la temporada en Río de Janeiro. EL LIBERAL recorrió este atrapante lugar que no sólo reúne a los cariocas en sus arenas blancas, sino también a turistas que se animan a practicar deportes como el fútbol, vóley, futevoley (un tipo de vóley que usa los pies en lugar de las manos) o jugando a las palas.

Como en el caso de las otras playas de la ciudad, la playa Barra de Tijuca también cuenta con una enorme y asfaltada ciclovía por la que es común ver gente no sólo con bicicletas, sino también corriendo o en patines. Para llegar a este barrio de Río se puede hacer el recorrido en bus, pero la mayoría no recorren toda la extensión de la playa, por lo que hay que bajarse en las calles traseras y caminar un poco.

Las famosas camionetas blancas de Río de Janeiro también se dirigen a Barra de Tijuca y se pueden tomar en Copacabana, Ipanema y Leblon. Una tercera opción es alquilar un auto o ir en taxi por el camino vía Linha Amarela, que es más rápida y se ahorra 20 minutos de viaje.

Atractivos

Los primeros kilómetros de la playa, hacia el este, los turistas, sobre todo los grupos de jóvenes que son los que más llegan por aquí, cuentan con muchos servicios como restaurantes, bares y quioscos. El quiosco más famoso es la barraca do Pepe, que se ha consagrado como un punto de reunión de los jóvenes del barrio tanto es así que ha conseguido que se conozca esa parte de la playa como la Playa do Pepe, que es una de las favoritas de los famosos. Es común encontrarse con actores, cantantes, jugadores de fútbol. Los cuerpos más musculosos de los cariocas se pasean por este lugar, cuyo nombre homenajea al fallecido campeón mundial de ala delta, Pedro Paulo Lopes, más conocido como ‘Pepê’. El campeón carioca tenía aquí un quiosco de sándwiches naturales y murió trágicamente durante una competición en Japón. La parte oeste de la playa Barra de Tijuca, a partir de la avenida Ayton Senna es más virgen y no posee paseo marítimo ya que se encuentra dentro de un área de protección ambiental, en la Reserva Biológica de Marapendi. Los principales atractivos dentro del barrio son la avenida Sernambetiba, que separa el mar de los edificios de apartamentos mediante una línea recta, y la Avenida de las Américas, donde se encuentran las tiendas y una réplica de la estatua de la Libertad.

Entre los lugares interesantes para visitar en la Barra da Tijuca se encuentran Rio Centro, el centro de convenciones más grande de América Latina; Barra Shopping, el centro comercial más grande de Latinoamérica con más de 650 locales; el Rio Water Planet, el enorme parque acuático, el más grande de América del Sur; así como con multitud de hipermercados de miles de metros cuadrados. Además, existe un sistema de trenes propio. Pero lo más atractivo de la barra, es sin duda la naturaleza, su playa de aguas impetuosas y limpias, y su vegetación exuberante ambientadas con un incomparable clima tropical.