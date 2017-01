Fotos Orellana Lucca: "No somos un invento de ahora"

23/01/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

-¿Cómo evalúas este proceso en permanente evolución artística y de aceptación popular que tiene el Dúo Orellana Lucca?

-No es un fenómeno porque, nosotros, no somos un invento de ahora. Creo que es un reconocimiento que lo veníamos esperando desde hace mucho tiempo, pero que tampoco, nos tenía intranquilos, porque siempre, hemos hecho las cosas de una forma que ha sido la correcta, sintiendo cada cosa que hacemos, sintiéndolo con el corazón y no con una mirada hacia lo que se vende, a lo que pueda estar de moda. Lo de Cosquín (Consagración en el 2016) y Jesús María (Consagración en el 2017) son reconocimientos que nos dan esa fuerza para seguir haciendo lo que que hacemos y para poder decir que sí estamos en el camino correcto. A veces, hasta nos hemos cuestionado si lo que estábamos haciendo estaba bien o simplemente nos gustaba a nosotros como proyecto. Ahora, ha llegado el tiempo de que se reconozcan estas cosas, este trabajo de muchos años. Es como más desafíos que nos proponen. No es como ganarse un premio y de quedarse en la comodidad de que hemos obtenido el Consagración de dos festivales importantes del país. Esto es, más que nada, una invitación a seguir creciendo, a seguir haciendo las cosas con mucha responsabilidad.





-Además de ese desafío al que te refieres, ¿de qué otra manera concibes que debe sostenerse este crecimiento y el espaldarazo de la gente?

-Continuar componiendo, haciendo las cosas que a nosotros nos gusta y sentimos. Las canciones que componemos están muy relacionadas con la realidad social que vivimos, con lo que nos toca a nosotros vivir día a día. A veces están relacionadas con el amor, otras con las injusticias, con la familia, con los amigos y con el paisaje. Estas cosas nos alimentan como también el río nos da mucha inspiración. Después, lo que siempre sostengo, es que en la música de Santiago del Estero tenemos para explorar muchísimo porque hay muchas canciones que tienen que ser mostradas a las nuevas generaciones de autores que nos han dejado su legado. Nosotros somos, un poco, los encargados de cantar esas canciones viejas y darles, por ahí, un toque distinto.





-¿Se consideran creadores de un estilo nuevo?

-Nosotros no nos consideramos creadores de un estilo nuevo. Pertenecemos a una generación donde ya se vienen utilizando los mismos instrumentos que tocamos nosotros. Esa evolución que ha tenido el folclore es importante y nosotros seguimos por ese camino, por esa huella que forjaron nuestros mayores y que, en estos tiempos, ha crecido notoriamente.