23/01/2017 -

Tras la gran victoria ante Ferro Carril Oeste, el entrenador Fernando Duró se mostró reconfortado por el rendimiento del equipo y se refirió al interés de dos clubes venezolanos (Trotamundos y Marinos) que quieren contar con sus servicios.

El entrenador bonaerense habló al respecto: "Agradezco el cariño del pueblo venezolano. Ha sido increíble todo lo que pasó cuando salió la noticia de que podía volver. Es un lugar en donde me quieren muchísimo. Trabajo en lugares en los que me quieren. Hablaré con Oscar Ledesma (presidente del club), que ha vuelto de sus vacaciones. Veré qué pretende él y ahí decidiré. Mi idea es continuar".

"Agradezco mucho las propuestas de Trotamundos y de Marinos. Estoy acá porque me querían. La propuesta está y me siento muy agradecido. Y si no voy, sé que estoy en el cariño de la gente y eso es importante. Trotamundos es un equipo con pretensiones, quiere volver al nivel internacional. Esas son las cosas que me seducen. Ya no es un problema de dinero", agregó el entrenador del "Negro" bandeño.

Al ser consultado por el rendimiento de su equipo, explicó: "Sabíamos que con dos piernas más íbamos a tener un descanso. Y aún así, Diego Guaita terminó fundido. La llegada de Logins nos dio una rotación más larga, esperemos no perder a Vallejos. Estoy contento con el grupo, demostramos que jugamos bien al básquet, que sabemos jugar al básquet. En ese sentido, reconforta en la medida que podamos ir mejorando, tomando los descansos que tenemos que tomar".

"Hoy encontramos respuestas tácticas importantes y fuimos muy disciplinados. Logramos un triunfo de 40 minutos, que hace mucho no lográbamos. Hacíamos tres cuartos muy buenos y no podíamos cerrarlo en el último cuarto. Ahora, con ocho, fuimos un poquito más importantes", agregó reconfortado.

La defensa

En lo táctico, Fernando Duró destacó la defensa. "Hoy defensivamente lo hicimos muy bien y corrimos a partir de la defensa, que hacía tiempo que no lo hacíamos. Jugamos muchos partidos de cinco contra cinco, con jugadores muy cansados. En la medida que podamos sumar jugadores, va a ser muy importante para el equipo. Hoy encontramos una dinámica".

Por último, se mostró ilusionado de cara al futuro. "Ahora tenemos una semana para descansar y entrenar, además, para adaptar a Logins. Me voy conforme. Eran solamente dos piernas más, no sabemos cuál era el verdadero nivel de Logins, pero hoy tuvimos a un Justin Williams y al equipo jugando en un gran nivel", concluyó.