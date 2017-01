"Pity" Álvarez, irreconocible, semidesnudo y en la vía pública

23/01/2017 -

Suele ser noticia por los desmanes que provoca y no por su talento para la música, que lo tiene, y en cantidad. Esta vez, una foto en redes sociales muestra el estado preocupante del cantautor argentino "Pity" Álvarez. Rapado, con una camiseta de Independiente, una zapatilla de cada color y sin que quedara muy claro si llevaba o no pantalones, el músico andaba por Lugano, su barrio, y se tomó esta imagen con un agente de policía. Las últimas novedades sobre "Pity" no fueron buenas: el músico Carca lo involucró en un hecho de violencia de género. "Pity" habría encerrado a dos colaboradoras bajo llave durante seis horas, golpeándolas y filmando la agresión, un hecho por el cual fue repudiado.

Rivotril

Hace un par de años, se tomó 40 pastillas de Rivotril y se arrojó desde cuatro metros. Tal como él mismo ha reconocido, es adicto a las drogas. Tiene una condena pendiente de 4 años y 7 meses por el robo de una cámara, daños y amenazas contra una persona que le pidió un autógrafo en la calle.