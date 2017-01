Katja Alemann filosa: "Flor de la V es la nueva sex symbol argentina"

23/01/2017 -

D ueña de los cincuenta y nueve años mejor y más naturalmente llevados del espectáculo de nuestro país, Katja Alemann encarnó un símbolo sexual para varias generaciones que no olvidarán sus tapas de Playboy, pero ella no se encasilló en esa faceta y es más, en diálogo con Diarioshow.com admitió: "No tengo ni idea qué me llevó a serlo, supongo que la belleza. Al ser linda y si trabajas como actriz o tenés una vida pública, inmediatamente te encuentra un determinado mercado que hace ‘click’ y te absorbe".