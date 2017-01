Fotos Pareja hot de "Despedida de solteros" confesó conocerse por una "icardiada"

Hoy 09:17 -

"Despedida de solteros", el nuevo reality de Telefe, comenzó con todo y dentro de los concursantes se encuentran Angie y Pablo, la pareja más hot. Ellos se pusieron un 11 en el plano sexual y revelaron el particular inicio de su relación.

"Nos conocimos en una pool party y ella estaba explotada", es la primera frase que dijo Pablo, uno de los concursantes de Despedida de solteros, sobre su novia Ángeles en su presentación en el nuevo reality de Telefe. Muy desinhibidos, ellos contaron que están juntos desde hace 6 meses, que el sexo es fundamental en su relación y que su noviazgo empezó gracias a un amigo que salía con ella.

"Yo estaba con el amigo de él", aseguró Angie, que vive en Pilar, tiene 28 años y es dueña de unas súper curvas como mostró en su video. "Era la chica de mi amigo, me puse a hablar, nos cagamos de risa, me llamó la atención. Me encantó y la invité a comer", relató Pablo, que es de Ramos Mejía, también tiene 28 y sin nada de vergüenza le contó a Marley que no se arrepiente de su "icardiada". "Sabés las veces que me cag... a mí", lanzó en el piso, en el que también estaba el amigo en cuestión.

Ambos reconocen que la química entre ambos es fundamental: "Sexualmente somos un 11", aseguraron, pero él hizo una afirmación que dentro de la competencia será puesta a prueba. "Desde que salgo con él no miro más mujeres", señaló el muchacho.