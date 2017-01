Murió Julieta Magaña, exitosa conductora infantil en los 70 y 80

Fotos Julieta Magaña.

23/01/2017 -

Los argentinos que promedian los 40 seguramente habrán bailando de niños con la canción La batalla del movimiento. Y hoy, despiden una parte muy importante de aquella infancia. Porque Julieta Magaña, la animadora infantil que alcanzó la fama a fines de los 70 y la prolongó buena parte de los 80, murió este lunes 23 en la Clínica Bazterrica, a los 60 años. Enfrentaba desde hacía tiempo un cáncer de pulmón.



Hija de actores emblemáticos, Ángel Magaña y Nury Montsé, Julieta se recibió de maestra jardinera antes de llegar a la televisión.



Lo hizo después de anotarse en un casting del viejo Canal 13 que terminó cambiando su vida por completo: buscaban una conductora joven para un programa destinado a los chicos. Y ella fue la elegida, claro.

Te recomendamos: La imaginación al poder en la obra de teatro infantíl "PlayGround"

Tras pedir permiso en el jardín de infantes donde trabajaba (propiedad de los hijos de Armando Bó), Magaña concurrió al casting.



Meses después, Este es mi mundo -que estaba musicalizado por La batalla del movimiento- llegó a millones de hogares. Y Julieta, al corazón de los niños. Su voz, con la que deleitaba a los pequeños del jardín, se hizo conocida por el gran público.

"¡Cuando me dijeron que había sido la ganadora, no lo podía creer! -recordó años atrás, en una entrevista-. Fue mi debut en la tele. Y a partir de ahí nunca dejé de trabajar como artista". De esa manera consiguió convencer a su papá, quien le exigía que estudiara una carrera antes de probar suerte en el espectáculo. "Como ya tenía el título bajo el brazo, no pude decir ni mu", bromeaba Julieta.

Por la maternidad -tuvo una hija, María Candela-, se alejó de la pantalla chica por un tiempo. En 1994 regresó con el ciclo Cine Argentino, dedicado a los cortos del cine nacional. Y mucho después se desempeñó como subdirectora de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Vicente López, encargándose de la programación de los eventos culturales. En 2006 lanzó el último de sus cuatro discos, "Hola Julieta", que compilaba sus canciones más populares.

"Los chicos tienen una impronta muy natural -le contó alguna vez a Teleshow-. Ellos se expresan muy distinto a un adulto". Pero en este lunes 23, muchos de esos adultos de hoy regresarán a la niñez. Y retomando aquella impronta por un instante, lamentarán la partida de quien los hizo cantar, bailar, sonreír, emocionarse…

Porque se fue Julieta Magaña, la protagonista de la infancia de millones de argentinos.