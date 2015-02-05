CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Enero 2017
A LAS 22.00 ADDA, AMAR DEPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
24/01/2017 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 COTA POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.00 ADDA,AMAR DEPUÈS DE
AMAR
22.30 TOMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA,AMAR DEPUÈS DE
AMAR (CONTINUACIÓN)
23.30 DESPEDIDA DE SOLTERO
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHEUPLAY
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA
NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA
NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
23.00 PASAPALABRAS
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 “1RA EDICION”
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. FERRO ®
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
19.30 ARABESC
20.00 CIRCUITO ARGENTINO
20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 “2DA EDICION”
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII. LA
SABIDURÍA DE LOS AMIGOS
08.41 MI HERMANA INVISIBLE
10.18 CHIHUAHUA EL FANTASMA
11.58 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX
PAN
12.30 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
15.17 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.27 LA CASA DE AL LADO
19.34 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 SOLDADO UNIVERSAL 4
TCM
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.55 SIRENAS Y TIBURONES
14.15 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK
16.00 EL GUARDAESPALDAS
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 NACIDO PARA MATAR
23.15 LA PANTERA ROSA
23.45 GHOST. LA SOMBRA DEL AMOR
TNT
06.16 LOCO Y ESTÚPIDO AMOR
08.46 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
11.42 SIN RESERVAS
13.34 TOY STORY 2
15.09 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
16.40 17 OTRA VEZ
18.30 MÁXIMA CONDENA
20.19 OPERACIÓN PELIGROSA
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
00.49 UN CRIMEN INESPERADO
SPACE
06.55 AIRPLANE VS. VOLCANO
08.35 TOMBSTONE
11.01 TEMPLE DE ACERO
13.04 CONDENA BRUTAL
15.07 DIFÍCIL DE MATAR
16.57 EL JUEGO DE LA FORTUNA
19.29 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS
22.00 EL MAR AMARILLO
CINECANAL
09.00 LARS Y UNA CHICA DE VERDAD
10.50 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS
12.25 COMANDO ORANGE
13.50 BURLESQUE
15.55 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
18.00 EL VIAJE MÁS LARGO
20.10 TE AMO, BROTHER
22.00 JOBS
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 AMERICA’S GOT TALENT
17.00 UNA MENTE BRILLANTE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LECCIONES DEL CRIMEN
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30 SE PROYECTARÁ “EL BUEN AMIGO GIGANTE”; y A
LAS 22.30, “KÓBLIC”. LA ENTRADA ÚNICA ES DE $30. DE DOMINGOS A
MIÉRCOLES, 2X1 EN LA FUNCIÓN DE LAS 20.30, SÓLO NIÑOS HASTA 14
AÑOS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 25, A LAS 22, POP LATINO Y BALADAS, CON FERNANDO
ORELLANA, ACOMPAÑADO POR MONI TABOADA (TECLADO Y SEGUNDA
VOZ), DAVID LEDESMA (GUITARRA) Y DAVID TABOADA (BATERÍA).
+SÁBADO 28, A PARTIR DE LAS 22.30, FOLCLORE TRADICIONAL CON
ANDREA BUSTAMANTE, ACOMPAÑADA POR MARTÍN LÓPEZ (GUITARRA
Y VOZ), MARCELO GÓMEZ (BAJO), WALLY MORALES (BATERÍA) Y
OSCAR GOROSITO (GUITARRA BASE).
CLUB ATLÉTICO SARMIENTO
(LA BANDA)
DESDE EL 2 HASTA EL 6 DE FEBRERO PRÓXIMO, SE REALIZARÁ EL
FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA. ACTUARÁN DESTACADAS
FIGURAS DEL CANTO POPULAR ARGENTINO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 25/01 - 16:20 (Cast) 18:30
(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 25/01 - 17:00 (Cast)
ASSASIN ‘S CREED (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)
ASSASSIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/01- 22:00 (Subt)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 25/01 - 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast) 22:30
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY AL 25/01 - 17:30 (Cast)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE, ACCIÓN. (+13 años) HOY
AL 25/01- 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 25/01 - 17:30, 20:00
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/01 - 22:20 (Subt)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TURAS
2D ATP
17:30 - 20:00 - 22:30
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
3D ATP
18:30 (TODOS LOS DIAS)
ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:10- 22:40-
LA REENCARNACIÓN 2D APTA
16AÑOS
22:50 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS
20:50- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:50- (TODOS LOS DÍAS)