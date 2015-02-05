CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Enero 2017

A LAS 22.00 ADDA, AMAR DEPUÉS DE AMAR

24/01/2017 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 COTA POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.00 ADDA,AMAR DEPUÈS DE

AMAR

22.30 TOMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA,AMAR DEPUÈS DE

AMAR (CONTINUACIÓN)

23.30 DESPEDIDA DE SOLTERO

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHEUPLAY

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA

NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA

NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

23.00 PASAPALABRAS

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 “1RA EDICION”

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. FERRO ®

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

19.30 ARABESC

20.00 CIRCUITO ARGENTINO

20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 “2DA EDICION”

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII. LA

SABIDURÍA DE LOS AMIGOS

08.41 MI HERMANA INVISIBLE

10.18 CHIHUAHUA EL FANTASMA

11.58 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX

PAN

12.30 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

15.17 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.27 LA CASA DE AL LADO

19.34 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 SOLDADO UNIVERSAL 4

TCM

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.55 SIRENAS Y TIBURONES

14.15 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK

16.00 EL GUARDAESPALDAS

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 NACIDO PARA MATAR

23.15 LA PANTERA ROSA

23.45 GHOST. LA SOMBRA DEL AMOR

TNT

06.16 LOCO Y ESTÚPIDO AMOR

08.46 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

11.42 SIN RESERVAS

13.34 TOY STORY 2

15.09 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

16.40 17 OTRA VEZ

18.30 MÁXIMA CONDENA

20.19 OPERACIÓN PELIGROSA

22.00 EL LLANERO SOLITARIO

00.49 UN CRIMEN INESPERADO

SPACE

06.55 AIRPLANE VS. VOLCANO

08.35 TOMBSTONE

11.01 TEMPLE DE ACERO

13.04 CONDENA BRUTAL

15.07 DIFÍCIL DE MATAR

16.57 EL JUEGO DE LA FORTUNA

19.29 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS

22.00 EL MAR AMARILLO

CINECANAL

09.00 LARS Y UNA CHICA DE VERDAD

10.50 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS

12.25 COMANDO ORANGE

13.50 BURLESQUE

15.55 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

18.00 EL VIAJE MÁS LARGO

20.10 TE AMO, BROTHER

22.00 JOBS

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 AMERICA’S GOT TALENT

17.00 UNA MENTE BRILLANTE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LECCIONES DEL CRIMEN

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30 SE PROYECTARÁ “EL BUEN AMIGO GIGANTE”; y A

LAS 22.30, “KÓBLIC”. LA ENTRADA ÚNICA ES DE $30. DE DOMINGOS A

MIÉRCOLES, 2X1 EN LA FUNCIÓN DE LAS 20.30, SÓLO NIÑOS HASTA 14

AÑOS.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 25, A LAS 22, POP LATINO Y BALADAS, CON FERNANDO

ORELLANA, ACOMPAÑADO POR MONI TABOADA (TECLADO Y SEGUNDA

VOZ), DAVID LEDESMA (GUITARRA) Y DAVID TABOADA (BATERÍA).

+SÁBADO 28, A PARTIR DE LAS 22.30, FOLCLORE TRADICIONAL CON

ANDREA BUSTAMANTE, ACOMPAÑADA POR MARTÍN LÓPEZ (GUITARRA

Y VOZ), MARCELO GÓMEZ (BAJO), WALLY MORALES (BATERÍA) Y

OSCAR GOROSITO (GUITARRA BASE).

CLUB ATLÉTICO SARMIENTO

(LA BANDA)

DESDE EL 2 HASTA EL 6 DE FEBRERO PRÓXIMO, SE REALIZARÁ EL

FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA. ACTUARÁN DESTACADAS

FIGURAS DEL CANTO POPULAR ARGENTINO.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 25/01 - 16:20 (Cast) 18:30

(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 25/01 - 17:00 (Cast)

ASSASIN ‘S CREED (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)

ASSASSIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/01- 22:00 (Subt)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 25/01 - 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast) 22:30

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY AL 25/01 - 17:30 (Cast)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE, ACCIÓN. (+13 años) HOY

AL 25/01- 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 25/01 - 17:30, 20:00

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/01 - 22:20 (Subt)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

TURAS

2D ATP

17:30 - 20:00 - 22:30

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

3D ATP

18:30 (TODOS LOS DIAS)

ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:10- 22:40-

LA REENCARNACIÓN 2D APTA

16AÑOS

22:50 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS

20:50- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
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