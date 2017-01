FÚNEBRES | 24 de Enero de 2017

Hoy 22:13 -

• Norma Hortencia Salvi de Ramos

• Irma Isabel Figueroa (La Banda)

• Humberto Reyne Ledesma (La Banda)

• Rogelio Alejandrino Fernández

• Luis Alberto Velázquez

• Blanca Amalia Leiva (Choya)

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus nietos Eugenia Agüero y Mariano F. Demasi, sus bisnietos Máximo y Augusto participan con dolor su fallecimiento.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos Anita y Luis Parra, Rosi y Víctor Marquesano, Ángela de Agüero, sobrinos nietos Fernanda, Anita, Martín, Federico, Nicolás, Sebastián, Ma. Emilia y sus respectivas flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos Manuel Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y su hija María Josefina Argañarás Agüero participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor consuelo para su querida familia, oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinos Chichí Agüero y Beatriz Fernández; sus hijos Jorge, Miguel Ángel, Anabel, Juan José y Carlitos Agüero participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus sobrinas Nena Agüero de Rizo Patrón, Carmen Agüero de Manzur y Ana Cristina Agüero Echegaray con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Lucrecia Cortigiani y flia. participan con dolor su fallecimiento.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Sus amigas: Tala de Leoni, Dalila de Escobar, Chochi de Chiericotti, Selva de Alegre, Graciela de Jorge y Chiquita de Díaz participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Selva Elvira Wiaggio de Díaz participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. José Luis Espeche y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de sus amigas Karina y Vanesa Renner. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Valeria Von Ruz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de sus amigas Karina y Vanesa Renner. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. María Inés Fiad de Palau y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Víctor Barquín y Piqui Pilán, sus hijos Sebastián, Ximena, Víctor, Juan Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Teacher Ana y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Los compañeros de su nieta Vanesa; Dr. Héctor Luis Ribas, Dra. Valentina Alcorta., Dr. Diego Mulki, Analia Silva, Fernando Toloza y Maria Luisa Pernigotti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|.Tuchy Areal, Agustín y flia., participan con dolor el fallecimiento de su tía Chabela y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a sus primos en este doloroso trance.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Félix Alberto Carol, María Teresa Habra y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Orlando Abdala, Cristina Tarchini y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. María Rosa Carol de Contato, sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo, Rosa María y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Ing. Mariano López Bustos y Virginia Mercedes Hernández de López Bustos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Antonio José Hernández e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Cuerpo médico, paramédico y personal del Sanatorio 9 de Julio participa el fallecimiento de la madre política del amigo y empleados Herbert Renner.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena y sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Olga de Quatrini, Elsa de Bustamante, Dominga A. de Gubaira, Norma A. de Tellerina, Mirta Juárez, Beatriz de Paz, Mirta Coronel, Nora F. de Carbonel participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Su amiga Mirtha Gelid de Soria, sus hijos Pablo, Eugenio y María Cecilia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Jaime Polti, su esposa Ana del Valle, sus hijos Diego, Nazarena, Alejandro y Joaquín Polti del Valle y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos familias: Ahuad, Villarreal y Canony participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Isabel. Acompañan a su familia y elevan oraciones por el descanso de su alma.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Familia Galván Achával participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su nieto Cristian en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Oliva Pécora de Collado, Enrry Collado., Prof. Mariana Collado, Marzelo Cardone, Marianela Sánchez Collado., Francisco E. Sánchez Collado participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de la Prof. Ana Aguero y Hebert Renner. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Arturo Curi y familia participan con dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Descansa en paz amigo.

ÁVILA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa E. Astún, su hijo Cr. Enrique Fernando Marañón y su esposa Verónica Vega participan con tristeza su fallecimiento y abrazan con afecto a Enrique y Marta y demás familia en este doloroso momento. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (Chiquito) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Carlos Artayer y Susana Lares acompañan en el dolor a sus hermanas Paulina y Aurelia. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ROGELIO ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su esposa Valle Aguirre, hija Roxana, h. pol. Gustavo Campos, nietos Agustín y Santi; hija del corazón Belén; hnos. y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad, c. de duelo c/ 116 nº 936, Bº Primera Junta. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a dios". Su hermana política Olga Díaz de Frías y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Manuel Carabajal, su señora Nilda Gerez e hijos Nancy, Patricia, Daniel y Carlos participan con dolor su fallecimiento.

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Estela Díaz de Frías e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

JEREZ, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. "El que cumpla la voluntad del Padre entrará en el Reino de los cielos". Los amigos de siempre de su hijo Pablo Eljall: Valle Roldán de Gadda; Dr. C´rsar Alberto Monti y Patricia Marcela Gadda participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gabriela Aprile, sus hijos: Javier Alberto y Thomas Llapur y su nieta: Maria Esmeralda Llapur, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 18,30 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro León Gallo 340 ( S. V. N° 1 ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Su primo Luis Assís sus hijos, Pamela y Luis Julián, Amparo y Carlos de la Cuesta, Luis y Candelaria Abalos y sus nietos Román y Marquitos, acompañan con profundo dolor a su querida tía Chichi a Graciela, Cecilia, Javier y Tomás. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sus primas María Elena y Marta Adriana Llapur, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sus primos Gregorio Degano, Elena Basbús y sus hijos Mane, Matías, Gregorio, Pedro e Inés participan con profundo dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Emilio Salomón participa con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Javier. Que descanse en paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Silvia Jozami de Japaze, Mario Héctor Japaze y sus hijos participan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a esta querida familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|.

Amparo Duart sus hijos y nietos participan de tan dolorosa pérdida y acompañan a toda la familia con sus oraciones.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira é hijos: Maria Eugenia, Maria José y José Mariano Gubaira y sus respectivas familias, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 18,30 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro Leon Gallo 340 ( Sala Velatoria N° 1).

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Juan Bautista Paz, Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Mariano Paz (h), María Fernanda Barbesino, sus hijos Gustavo y Joaquín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Carlos Alejo Ducca, María Beatriz Viaña, sus hijos Alejo, Javier, Martín, Mercedes y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gordo, acompañando a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Martínez Gorritti, su esposa María Laura Silvetti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gordo, acompañando a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Argibay, su esposa María Marta Ruiz Díaz y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. María del Rosario Argibay y María Esmeralda Llapur Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Nelly Patricia Basbús participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en el sentimiento a su madre Chichí, a su hermana Cecilia, a su esposa Gaby, hijos, sobrinos y demás fliares. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Señor, ya está ante tu presencia, éste ser maravilloso, donde solo hay paz y felicidad". Eduardo Sauad y flia. acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lic. Ricardo Dalale y Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque esté muerto, vivirá". (S. Juan 11,25). Querido Gordo damos gracias a Dios haberte tenido como sobrino y primo, cuánto ejemplo de bondad y generosidad nos has dejado. Elías Maud, Fernando y Enrique Chamas acompañan a la tía Chichi, a Graciela, Cecilia, Gaby, Javier y Tomás en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Para tus fieles, Señor, la vida no termina se transforma". Querido Gordo, gracias por tu generosidad y tu ejemplo de vida. Manuel, Cristina, Mario, Joaquín y Sebastián Mansilla Yulán y Pbro. Mario Yulán participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor y nuestra oración a la tía Chichi, Graciela, Cecilia y familia; Gaby, Javier y Tomás. Piden oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Teresa Paz de Ravetti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Chichí en tan doloroso momento. Sus restos serán inhumados hoy a las 18,30 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro Leon Gallo 340 ( Sala Velatoria N° 1).

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a Chichí y demás familiares en este difícil momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Daniel Barchini, su esposa Teresita Dorado e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a la familia ante tan irreparable pérdida.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia". Con gran dolor te despido amigo y hermano por siempre en mi corazón, hasta nuestro encuentro. Tu amigo Marcelo Lutfi, su esposa Pelu Franzzini e hijos Ignacio, Fernanda y Pedro acompañan a la familia en este momento difícil.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Selva Elvira Wiaggio de Díaz participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche y sus hijos José Luis, Nani, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Para los hijos no hay distancia, ni estado que los separe del padre. Heidi Rótulo de Arnedo y flia. acompaña a la familia de su amigo Ricardo ante su desaparición física. Ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Ing. Liz Saieg, Lic. Patricia Miro, Lic. Patricia Bertini, Lic. Paola Budán y Tec. Alfredo Céspedes participan su fallecimiento, acompañando con cariñó a su hija Laura de Jensen. Elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Las compañeras del colegio Belén de su hija Laura, acompañan a toda su familia con cariño en este momento tan doloroso y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|.Tata y Ani Mosso (a), sus hijos Marcelo, Juan José y María de la Cruz (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos en especial oración a su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. La comisión directiva y asociados de la Cámara de Arte la Bohardilla participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Clara López Pasquali de Araya, sus hijos María Paula Araya, Enrique Rubén Araya y María del Rocio Araya y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. José Manuel Salgado, el Vicedecano Dr. José Maidana, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del papá del Lic. Gustavo Martínez. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Ing. José Manuel Salgado participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Lic. Gustavo Martínez. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. CPN Javier Alexandro participa con dolor el fallecimiento del padre del Lic. Gustavo Martínez. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Los artistas plásticos integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla" participan con dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Miguel Ángel López, su esposa Clara Correa de López, sus hijas Cecilia, Rita y Melina participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gustavo y sus hermanas Aylin y Mónica. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Margarita Zaín Fernández de Urueña, junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña y nietos lamentamos profundamente la partida de nuestro apreciado amigo Ricardo. Nos unimos al dolor de su querida familia.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. La Fundación Cultural Sgo. del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. La Fundación Hamburgo y compañeros de trabajo de su nuera Daniela Vázquez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus familiares.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. "Planeta sueño" y sus representantes Martín Bunge y Heidi Rótulo de Arnedo junto a sus amigos de la mesa del paseo participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. María Sara Pedraza, sus hijos Silvina y Diego; Nicolás y María Laura; María Emilia y Miguel participan su fallecimiento y acompañan a Carlos y Laura y a sus nietos con cariño en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Tus pinceladas hablan y tus palabras pintan. Ambas harán que tu recuerdo viva para siempre en nosotros. Carlos Artayer y Susana Lares encomiendan tu alma al Señor y ruegan consuelo para tu familia en este doloroso trance.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Belindo Federico Campos e hijos participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Ricardo, Daniela y demás familiares en estos momentos de dolor.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Arq. José Uriondo, Mirtha Parisi e hijos participan con pena profunda su desaparición. Culto y Dilecto amigo, No te olvidaremos.

SALVI DE RAMOS, NORMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Sus hijos: Nené, José, Gonzalo y Dalma, hijos pol. y nietos part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVI DE RAMOS, NORMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermana Mariana Salvi, sus hijos William, Sandra, Ariel, Sergio y Eric. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVI DE RAMOS, NORMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Martin Salvi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVI DE RAMOS, NORMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Señor recibe en tus brazos a la tía Norma. Sus sobrinos Sandra, Mariela, William, Myrian, Ariel, Yanina, Sergio, Eric, Carla, sobrinos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVI DE RAMOS, NORMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. "Que Dios le conceda el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Las amigas de su hijo José: María Elvira y Natalia acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

SALVI DE RAMOS, NORMA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Compañeros de la Promoción ´92 PTBI participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su esposa Ester Salvatierra, hijos Luis, Kely, Antonio, h. pol. Juan Reyes, María Simonetti, Mariana Paz, nietos Carli, Juanco, Pame, Marco, Juanpi, Alejandro; bisnieto Joaquín, Nicolás. Sus restos serán inhum. hoy a las 10 en el cement. Pque. de la Paz. Cob. IOSEP Serv. COCHERÍA NORTE. 421-9787.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su esposa Ester Adelia Salvatierra de Velázquez, tus hijos Alberto Velázquez y Maria Mercedes., Isabel Velázquez y Juan Carlos, Antonio Rodríguez y Mariana, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo, padre y abuelo. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en calle la Plata 162 y serán sepultados hoy a las 9,30 en el cementerio Parque de la Paz.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su hijo Luis A. Velázquez (h), su esposa María Mercedes Simonetti y su hijo Luis Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Querido papá que descanses en paz. Te recordaremos siempre. Sus hijos Kelly Velázquez y Juan Carlos, tus nietos Juan Carlos y Victoria, Juan José, Maria Pamela y Nicolás y tus queridos bisnietos Joaquín y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento del querido padre, abuelo y bisabuelo. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones por su eterno descanso y por la paz de su alma.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su hermana Nelly Velázquez, Mari Galván, Walter Gómez y María Belén Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Sus sobrinos Francisco Dante Pece, su esposa Marian Bravo; Freddy Basbús, su esposa Magalí Pece de Basbús; sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina participan con dolor el fallecimiento de su tío y ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su consuegra Mercedes Ortilia Lorenzo de Simonetti, sus hijos Miguel Ramón y María Elena Casaubon, María Mercedes y Luis Alberto Velázquez (h); Gringo y Analía Fernández y sus respectivas familias participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Amigas de su esposa Celia, Mercedes, Chicha, Anabel, Gladys, Adriana. Tita, Elvira, Elda y Rosita participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Miguel Ramón Simonetti, María Elena Casaubon, sus hijos Miguel Ramón, María Gabriela, Javier Maximiliano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Los compañeros del Departamento de Informática de la F.C.E.yT.de la UNSE participan el fallecimiento del papá de la profesora Isabel Velázquez de Reyes. Ruegan una oración en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Amigas de su hija Kelly: Mabel, Liliana, Ivana y Carmen participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en estos momentos. Elevan una oración en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Mabel Sosa, Carmen Silva y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Kelly. Elevan una oración en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Viviana, Belén, Andrea, Rita, Valeria y Lita participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Kelly del Ciu. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. La comisión directiva de Docentes Agremiados Santiagueños participan el fallecimiento del tío del Secretario General y de la Asesora Legal del gremio, rogando oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. "Ya está junto al Padre... Descanse en Paz". María Victoria Ramírez Domenech y Silvia Domenech participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su alma y resignación para doña Pogo e hijos.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Lila Salvatierra acompaña a su hermana Pogo y a sus sobrinos Alberto y flia., Kelly y flia., Antonio y flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino. Carlos M. Luna y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Isabel Luna, Maria Eugenia, Luis Mariano y Augusta Abdala y respectivas flias. acompañan a su tía y primos en este triste momento. Piden oraciones en su memoria.

ACUÑA, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/16|. Su esposa Aidé, sus hijos Gabriel, Raúl y Norma, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

ALMARAZ, LUCIO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su cuñada Francisca Ramírez de Almaraz y su sobrino Luis Ricardo Almarás, Maia, Catalina, Agustina (hija del corazón) y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARTAZA, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/16|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GOROSTIAGA HERNÁNDEZ, VIVIANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/16|. Los que siembran entre lagrimas cosecharan entre canciones". Tu madre Chichi Hernández Pascale, tu hermana Silvia, tus sobrinos Sebastián y Florencia, Matías, Romina y Federico Paz Gorostiaga, tus sobrinos nietos Benjamín y Mateo Paz García, tus primas Nany Hernández, Lucrecia y Cecilia Llugdar y demás familiares invitan a la celebración eucarística hoy a las 21 hs en Catedral Basílica para rogar por la feliz resurrección de nuestra querida Viviana. Se agradece una oración en su memoria.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Hoy se cumple nueve días que no estás físicamente a nuestro lado, pero nos consuela saber que estás con nuestro padre y hermana y que alguien que ahora está en el cielo, vela por nosotros. Hay recuerdos tuyos que jamás se borrarán y personas que nunca se olvidarán y una de ellas eres tú. "Madre querida". Sus hijas Any, Estela, Pochy y Claudia; hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse 9 días de su desaparición física hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 21 hs.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Bienaventurados los niños porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su tía Nena Juárez, sus hijos José María y Juan Trejo, Cecilia y Laura, sus primos Milagros y Benjamín Trejo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Candelita, siempre vivirás en nuestros corazones, te amamos. Ayúdanos a sobrevivir sin vos sus hermanos Lautaro y Lionel y su mamá Lorena y Jorge invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Virgen del Valle Bº H. Hondo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA DE ÁLVAREZ, JULIA EVELIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/16|. Querida esposa, hoy a un año de tu partida, días que pasan y todos los buenos recuerdos afloran en mi mente. Tus hijos, hermanos y todos los que te conocieron te extrañamos, pero sabemos que estás descansando al lado del señor. Su esposo: Ramón, sus hijos Romina, Jorge, Ramiro y Mariano; tu madre Julia, tus madre política, tus hermanos Gladis, Baby y Mary; tus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares. Invitan a la misa que se realizará en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20.

VILLALBA, SILVIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/09|. Su madre Manuela, sus hermanas Nancy y Mariela y sus sobrinos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia la Merced, con motivo de cumplirse ocho años de su fallecimiento.

YOCCA, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/16|. Su esposo Daniel Valdez, sus hijos Gabriela y Carlos Valdez, su madre María Luisa González y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 21 en iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 1er. aniversario de su fallecimiento.

FIGUEROA, IRMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Sus hijos Carla, Kike, Oscar Pipi, h. pol. Dany, Nena, Pini, nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cement. La Misericordia, casa de duelo Belgrano 532 sv. LB.. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, HUMBERTO REYNE (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su esposa Carmen, hija Mónica y familia Sandez part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 16 en el cementerio La Misericordia, casa de duelo San Ramón s/nº. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Sus tíos Mario y Magui, primos Fernanda y José María, Sebastian, Guillermo y Angeles, josé Ignacio, Gustavo, Santiago y sobrinos acompañan a Sebi Macció en su dolor. Elevan oraciones por su querida esposa.

LOZANO HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. El servicio médico asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE) participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

BELTRÁN, MIGUEL ÁNGEL (Chipoleti) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/16|. Miguel hoy se cumple un año de tu partida al Reino de los cielos. Te fuiste en poco tiempo y tuviste la fortaleza de soportar con entereza una dolorosa enfermedad. Es muy difícil decir lo que se siente, pero hoy en el primer aniversario de tu ausencia física quiero expresar, de lo más profundo, que fuiste un excelente hermano, siempre alegre, con sentido del humor y solidario, dispuesto a ayudarme en todo en la vida. Hoy desde aquí me reconforta saber que descansas en paz junto al Señor y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hermana Perla invita a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse un año de su fallecimiento.

BELTRÁN, MIGUEL ÁNGEL (Chipoleti) (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/16|. Elevamos oraciones en su memoria e invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento. Sus hermanos Víctor, José, Paula, su prima Gladiz y familia.

FIGUEROA, NÉSTOR ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su familia agradece profundamente al Dr. Néstor H. Folonier por su profesionalismo y entrega incondicional, a Susy Luna y su hija política Azucena por la atención y el cuidado brindado, a vecinos, amigos, compañeros de trabajo de sus hijos y nietos y a todos los que nos acompañaron en este duro momento e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Juan Bautista Paz participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ADDUCI VDA. DE CURI, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Tarjeta Vita participa el fallecimiento de su prestadora y acompaña a su familia en este difícil trance.

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|.Directivos y personal de Empresa Santiago participan con profundo dolor en su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Asociación Santiagueña de empresarios Funebres (ASDEF) acompaña a su colega, flia. Garnica (Empresa Suncho) en tan difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. El señor Ramón Chávez y familia participan con profundo dolor en su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, BLANCA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Su esposo Rodolfo Avellaneda, sus hijos Roxana, Rody, Aurora, Myrian, Marcial, Viviana, José, Kati, Luis, Liz, Neky, Esequiel, h. pol., nietos y demás fliares. Sus restos serán inhum. hoty a las 10 en el cementerio de Laprida, Dpto. Choya. Serv. COCHERÍA NORTE. 421-9787.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus hijos Alberto, Carlos, Silvina con sus familias acompañan en el dolor a Elvia y sus hijos. Que brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Ruegan una oración en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus primos hnos. Liz, Dani, Roxana y Silvina Naufal y sus respectivas familias participan con profundo dolor sus fallecimientos. Ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus primos hermanos Nelly Llado y Cristian Busch Frers acompañan con profundo dolor a Yohana, Maxi, Mateo, tía Elvia y hnos. ante tan irreparable pérdida. Rogando a Dios les dé resignación, nunca los olvidaremos. Pedimos oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus sobrinos Kuky Llado, Nelson Pastore, Luciano y Vanina acompañan con profundo dolor a Yohana, Maxi, Mateo, tía Elvia y hnos. ante tan irreparable pérdida. Rogando a Dios les dé resignación, nunca los olvidaremos. Pedimos oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Su tía Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo participan y acompañan a la familia. Que Dios le dé el descanso eterno.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus tíos y primos de la familia Jorge participan y acompañan a la familia en estos difíciles momentos.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que difícil comprender esta partida. la sencillez, la humildad y bondad estarán siempre en nuestros recuerdos, que Dios los tenga en la gloria. Sus primos hermanos María Rosa Elías y familia, Juan Carlos Elías y familia, Hilda Elías de D´Andrea y familia, hijos de Ramón Elías Dani y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Su tía Nelida Elías de Llado, sus hijas Griselda y Titina e hijos políticos Rodi, Silvio participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus primos Griselda y Rodi; sus hijas Constanza, Alfonsina y Paulina participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus primos Kuky y Nelso; Jorge y Nora; Tito y Pochi; Nelly y Cristian; Pepe hijos de Cristina y sus respectivas familias participan con profundo dolor sus fallecimiento ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Señor Recíbelo en tu Reino dales el descanso eterno y que brille para ellos la luz que no tiene fin". Sus tíos Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel, sus primos: Claudia, Hernán e hijos; Alfredo y Analia, María Alejandra, Omar y Narda e hijo Vladimir participan con profundo dolos sus inesperadas partidas, rogando al Altísimo consuelo y resignación para sus familias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Sus primos hermanos Patricia Cura, Hugo Cura, Marcelo y Kike Cura participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Su prima Marisa Cura y familia participan con profundo dolor sus fallecimientos y acompañamos en tan irreparable pérdida a la tía Elvira e hijos, a la flia. Cura Llado y a la flia. Naúfal Llado y a la flia. Garnica. Dios los tenga en el Paraíso Celestial. Ruego oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Pocholo Cura, su esposa Mirta de Cura, sus hijos: Patricia, Cristian, Negro y Vanesa y sus respectivas familias participan con profundo dolor sus partidas y elevan oraciones al Altísimo y piden pronta resignación para sus familiares.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que brille para ellos a luz que no tiene fin". Tito Cevilán, Pulín Cevilán, Rosita Cevilan, Rolando González y familia, Nelly Leiva de Cevilán y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en sus queridas memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Mujeres Radicales Z participan con dolor el fallecimiento de la hermana y cuñado de la integrante y correligionaria Dra. Marcela Garnica.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Dolly Álvarez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera Silvia y su esposo Orlando. Elevan oraciones en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Selva Abraham de José, sus hijos Mario José y familia, Antonio José y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de sus amigos. Ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que brille para ellos la luz que no tiene fin". Osvaldo Ruiz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Querida Silvia, después de tanto dolor que nos causa tu partida al Reino de Dios, solo nos queda recordarte con alegría para honrar tantos momentos compartidos. Tus compañeros de secundaria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Docentes del Colegio Secundario Nº 5 Trejo y Sanabria, Profesores: Regina Ramírez, Patricia Cura, Romina Mansilla, Daniel Nassif, Alejandro Sosa, María Cáceres, Fernando Coria, Dieguito González, Lorena Infante, Pablo José participan con profundo dolor el fallecimiento de la colega y piden resignación para sus familiares.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Alejandro Fernández, su esposa Rosy Villarreal, su hijo Iván participan con profundo dolor sus fallecimientos y elevan oraciones pidiendo por sus almas.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. René, Guito, Pocholo, Edy, Pelusa, Chiquito, Lucía, Puqui y Oscar participan con profundo dolor sus partidas.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Orli y Silvia, tus amigos de siempre que no los olvidarán". Toti, Chochín, Topo, Guito, Pili, Pichón, Castulo, Muya, Pedri, Migui, Toti Juan, Raúl, Orlando Suárez, Tala, Fredi, Migui Murad, Gato, Walter.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Gustavo Pagani y Graciela Llanos participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Personal directivo, docentes, administrativos del Colegio Buen Jesús de Matará participan con profundo dolor el fallecimiento de la profesora del colegio Silvia Garnica. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Santiago Nassif, su esposa Ilda Jorge de Nassif, sus hijos Dr. Eduardo Nassif y flia.; Silvia Nassif de Rodríguez y flia.; Lic. Daniel Nassif y flia. Participan con profundo dolor sus partidas y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Julio Bravo, su esposa Dra. Zulema Costas, sus hijos Julio y flias. y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Compañeros de trabajo de Silvia y de viajes del Colegio Buen Jesús de Matará participan con profundo dolor sus partidas y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Su vecina y amiga de la toda la vida, Ebelia Álvarez de Campos y sus hijos Negro y Willy Campos participan con profundo dolor de su fallecimiento . Sus restos fueron sepultados en el cementerio local. Ruegan una oración en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Alberto Auad, su esposa Gringa participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones por sus queridas memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Issac Alberto Auad, su esposa Lilian y familia participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones por sus queridas memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Señor, recíbelos en tu morada y dales el descanso eterno". Jorge Llado y Nora Auad, sus hijos Ana, Jorge Alberto, Lidia y Sabrina participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti y sus hijos : Cristian Azar y flia; Sebastián Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Miguel Ángel Canllo, su esposa Elda Conde, sus hijos Miguel y Maxi participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. La familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor el fallecimiento de los queridos vecinos y amigos. Elevan oraciones en su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Flia de Lázaro Canllo y Olga Salomón: Olgui, Koki, Lita y flia; Yudith y flia; Pichón, Franco y flia participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Walter Amado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Tu amigo que nunca los olvidara Pichón Canllo participa con profundo dolor tan inesperada partida rogando a Dios los tenga en la gloria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. "Que brille para ellos la luz que no tiene fin". Lidia A. Correa de Vázquez, sus hijos Chichi, María Cecilia, Tomás, Magalí, Anita, Eugenia y sus respectivas familia participan con profundo dolor su partida. Rogamos al Señor resignación cristiana a su madre, hijos, hermanos y demás familiares con oraciones en sus querida memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Familia Tejedor, amigos y familiares en el afecto, participan con profundo dolor el trágico fallecimiento de Orlandito y Silvia. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su mamá Elvia, sus hermanos Elsa, Osvaldo, Analía y demás entrañables amigos en este doloroso momento. Que el Señor les de el descanso eterno y ayude a su familia en una cristiana superación.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Eduardo Jorge y Dra. Gladis Dorado de Jorge participan sus fallecimientos, acompañan a sus padres, hijos y demás familiares. Elevan oraciones por el eterno descanso de sus almas.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Gustavo Orlando Jorge y Sra. participan con dolor sus fallecimientos. Elevan oraciones en sus memorias y piden resignación a sus familiares.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Dra. Dora A. Qüesta acompaña a su amiga Dra. Elsa Llado y familiares en tan lamentable pérdida. "Que brille para ellos la luz que no tiene fin".

LLADO, ORLANDO- GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Pocha Sayag de Nazar, hijas, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor sus fallecimientos. Ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Señor, dales el descanso eterno allí donde no existe la pena ni el dolor. Su tia Lidia Gerez y primos Carlos, César, Maria Teresa, Jorge y Lorena, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Alberto Tito Abuchacra, su esposa Ana Ruiz Huidobro de Abuchacra e hijos Alberto y Dras Valeria y Giselle, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con un cálido abrazo a todos sus familiares.Dios les de fuerza y cristiana resignación. Quimilí.

LLADO, ORLANDO- GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Los compañeros de promoción del colegio Trejo y Sanabria de "Orlandito", Susana Carreras, Mónica García, Eli Mendoza, Marlen Salto, Nelly Moukarzel, Graciela Lobos, Azucena Ledesma, Pocha Amado, Orlando Figueroa, Américo Vizgarra, Rubén y Carlos Silva, Pedri Leiva, Eduardo Antuz, Miguel Canllo, Hugo Campos, René Abuchacra, Roddy Montenegro, participan con profundo dolor sus fallecimientos y elevan una oración por una paciente resignación de sus familiares.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Lidia Beatriz Latuf de Elías, sus hijos Dr. Daniel, Eduardo, Silvia y Marta con sus familias participan con dolor el fallecimiento de Orlando y Silvia y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Señor, recíbelos en tus brazos y dales el descanso eterno. Emilio Salomón, sus hijos Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus queridas memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Gladys Catán de Gardini, sus hijos Claudia y Daniel Frías y nietos Fernando, Maximiliano, Noelia y Joaquín acompañan a la querida amiga Elvia y a toda su familia en estos momentos de inmenso dolor, rogando al Señor les de resignación. Elevan oraciones en sus queridas memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Noris Leiva de Cura, sus hijos: Tito, Dani, Pibo y Beto Cura participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. La Sociedad Sirio Libanesa participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente y su esposa, ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Mirta Salomón de Banco, sus hijos: Negrito, Rodi con sus respectivas familias participan con profundo dolor sus fallecimientos.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Dr. Roldando C. Vittar y flia; Dr. Edgardo R. Vittar y flia; Dra. Noemí Vittar de Batika y flias; Dr. Osvaldo F. Vittar y flias participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Hijos de Germán Llanos Huissi y Paula Garnica participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida prima Silvita y nuestro querido Orlandito. Pidiendo a Dios resignación cristiana para sus hijos y demás familiares.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Blanca Salomón, sus hijos Mirian Susana, Noemí Elizabeth, Blanca Beatriz, Jorge Gustavo Abdala y sus respectivas familias participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Héctor Banco y familia participan con profundo dolor sus fallecimientos y hacen llegar su más sentido pésame a sus familiares, ruegan oraciones a su memoria.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Juan Carlos Conde, su esposa Sandra Lagos y sus hijos participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan que el Altísimo les dé el descanso eterno, ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Dr. Juan Carlos Eleán y flia; Miguel A. Eleán y flia; Antonio E. Eleán y flia; Oscar A. Eleán y flia participan con profundo dolor sus fallecimientos y ruegan oraciones en sus memorias.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Olga Antuz, Carlitos Antuz y flia., Eduardo Antuz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en estee dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Suncho Corral.

LLADO, ORLANDO - GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Fallecieron el 22/1/17|. Olga Antuz, Carlitos Antuz y flia., Eduardo Antuz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la Ciudad de Suncho Corral.

PÉREZ VDA. DE PERALTA, GUILLERMA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Ramón Zotelo, Elpidio Leiva, Alejandro Gómez, Cesar Domínguez, Fernando Coronel, José Lugones, Raúl Bagli, Walter Gonzales, Francisco Yanqui Melem, y Ignacio Nacho Melem, ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a Oscar Zotelo, Raúl Gutiérrez y Ricardo Zotelo.

CRESPO, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tomás: No puedo describir la tristeza y el dolor que causó en mi tu desaparición física, seguramente porque compartimos los momentos más difíciles que me tocó vivir. Gracias por tus cuidados, cariño y por sobre todo el gran respeto que has tenido hacia mi persona e hija. Descansa en paz y brille para ti la luz eterna. Te recuerda Edith, mamá de Génesis. Las Termas.