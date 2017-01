Obras frenó a Libertad de Sunchales

24/01/2017 -

Obras Basket venció anoche a Libertad de Sunchales por 82 a 67 y le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas.

El conjunto porteño se apoyó en las valiosas contribuciones de Denis Horner (18), Tomás Zanzoterra (15) y Walter Herrmann (10).

En el equipo sunchalense se destacaron Juan Brussino (17) y Alejandro Alloatti (13).

Con este resultado, Obras trepó a la quinta posición de la conferencia Sur, mientras que Libertad de Sunchales se mantiene en el séptimo puesto de la Norte.

Esta noche se jugarán tres partidos. Desde las 21, Weber Bahía vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia (Rodrigo y Hoyo) y Peñarol de Mar del Plata vs. Instituto de Córdoba (Smith y Dinamarca); 21.30, Estudiantes de Concordia vs. Boca Juniors (Rougier y Chávez).