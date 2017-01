Batista no está conforme con el trabajo en los juveniles

24/01/2017 -

Sergio Batista, ex campeón del mundo en México 1986 y ex entrenador de la selección argentina de fútbol, analizó ayer la situación del fútbol juvenil y sostuvo que "no te sirve para nada ganar campeonatos con un chico de 15 años que después no llega a Primera".

"Cada vez vamos tener menos jugadores y nos va a costar más clasificar", expresó el "Checho" Batista en declaraciones a Télam Radio, al ser consultado por la actual situación del fútbol juvenil argentino.

"Tenemos que cambiar la forma de trabaja. Las divisiones inferiores son de formación, no te sirve para nada ganar campeonatos con un chico de 15 años que después no llega a Primera", agregó.