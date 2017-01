El peronismo bonaerense tiende un puente a Sergio Massa

24/01/2017 -

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, tendió un puente desde el peronismo al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, al advertir que el ‘proceso de unión se va a dar con el tiempo’ y que ambos espacios confluirán en una ‘política común’, en tanto destacó que ‘todos los sectores’ del PJ coinciden en la ‘voluntad de trabajar en conjunto’.

Referente del grupo de jefes comunales conocido como ‘Fénix’, que busca la ‘renovación’ pero no reniega del kirchnerismo, Sujarchuk pidió un rol ‘activo’ de la ex presidenta Cristina Fernández y sostuvo que el aporte que pueda hacer la ex mandataria resulta

‘fundamental para la unión del peronismo y la construcción de una nueva mayoría para ganar las próximas elecciones’.

En una entrevista, ponderó las ‘buenas intenciones’ del gobierno de María Eugenia Vidal pero reclamó ‘más ejecución’ de obras y ‘hechos más concretos para mostrar’.

-¿Cómo evalúa el primer año de gobierno de Vidal?

- AS: Con buenas intenciones y buenas prácticas en las formas, pero le falta más ejecución y hechos más concretos para mostrar. Lo mejor que pudo mostrar Vidal fueron las obras que se hicieron en los municipios con el Fondo de Infraestructura.

-¿Es posible pensar en la reunificación del PJ Bonaerense después del congreso en La Matanza?

- AS: Ese congreso fue la reunificación de la mayoría de los sectores del PJ. Estábamos todos, y eso es un dato político muy importante. Todos manifestamos nuestra voluntad de trabajar en conjunto.

-: ¿Massa puede formar parte?

- AS: Sí. Hay vínculos constantes entre el espacio que conduce Massa y el Frente para la Victoria. De hecho, hay mucha gente del peronismo que hoy comulga con el espacio de Massa. No creo que se tenga que sumar, sino que va a haber un proceso de unión que se va a dar con el correr del tiempo, y eso va a significar que ambos confluyan en una política común.