Vildozo, un refuerzo de lujo

24/01/2017 -

El experimentado delantero Ángel Vildozo regresó a All Boys por cuarta vez en su carrera y es un refuerzo importante para la institución por su delicada situación en los promedios. Tras sumarse al plantel, contó detalles sobre su actualidad. "Estoy muy contento. Tener la posibilidad de volver en este momento al club que me formó es algo muy lindo".

"Físicamente estoy bien. Este último año no tuve competencia, me falta un poco de ritmo. Hice mucho trabajo de fortalecimiento y hoy pude realizar una práctica normal". Vildozo no jugó durante el último año en Aldosivi debido a una lesión de rodilla.