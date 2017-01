Una joven recibió una bestial golpiza de su ex pareja, quien le exigía que retomaran la relación

Fotos LESIONES. A causa de los golpes que recibió, la mujer quedó con el rostro completamente desfigarado. Fue examinada por el médico de policía.

24/01/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). La policía termal trabajaba contrarreloj y realiza intensos recorridos para dar con un sujeto que agredió salvajemente a su ex novia, porque ella no quería retomar la relación amorosa que se había truncado hace aproximadamente cinco meses.

Según revelaron las fuentes consultadas, el violento hecho se registró en las primeras horas de ayer, cuando la víctima -de 25 años- se encontraba en su casa y fue sorprendida por el sujeto, quien comenzó a acosarla e insistirle para retomar la relación.

La damnificada explicó en su denuncia que se encuentra separada hace 5 meses del acusado -"H.L.", apodado "Gusano"- quien arribó a su vivienda, del barrio Toro Yacu, sin autorización y comenzó a insultarla. Las agresiones verbales subieron de tono y aprovechando que la joven se encontraba sola en un sector del inmueble, comenzó a propinarle golpes de puños. El agresivo sujeto le aplicó golpes en el distintas partes del cuerpo, pero con mayor saña en el rostro, amenazándola que iba a asesinarla si no regresaba nuevamente con él. Según indicaron las fuentes, la pareja permaneció en concubinato por varios meses, pero a raíz de los graves episodios de violencia a los que era sometida, esa relación se cortó .

Auxiliada

Con ayuda de sus familiares, la joven logró huir de su agresor y presentarse en sede policial para radicar la denuncia. Ésta fue examinada por el médico de Sanidad, quien constató las graves heridas que presentaba. Según revelaron los testigos, los golpes le desfiguraron el rostro.

De inmediato se informó del caso al Dr. Marcelo Sgoifo -fiscal de turno- quien dispuso librar una orden aprehensión del denunciado en la vía pública. Desde entones los efectivos realizan averiguaciones para dar con el paradero del acusado, quien había abandonado la vivienda donde residía, al saber que su ex lo había denunciado.

Además, el representante del Ministerio Público ordenó que los uniformados realicen un informe socioambiental y se tome declaración testimonial a familiares de la víctima, quienes tenían conocimiento de que el sujeto acosaba a la joven para restablecer la relación de pareja que tenían.

Hasta el cierre de la presente edición, el acusado continuaba evadido de los uniformados.