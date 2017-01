Fotos Playa Chihuahua, el refugio de los nudistas en Punta del Este

24/01/2017 -

Muy cerca del centro de Punta del Este existe una playa en la que la consigna es disfrutar del nudismo. Chihuahua es una playa que se encuentra en la costa a la Bahia de Portezuelo, departamento de Maldonado, y en un entorno natural de arenas, mar, bosques, arroyo. Tienen un facil acceso en auto hasta la playa y quienes han llegado hasta aqui se encuentran con balneario exclusivo, con servicio de calidad y hoteles naturistas, donde se puede andar como Dios lo trajo al mundo. En un paseo que realizo EL LIBERAL por esta playa se observo que es una playa paradisiaca, ya que el arroyo zigzaguea entre medanos hasta llegar al mar sorprendiendo, cada verano, con su nuevo recorrido entre la arena. En esta epoca hay algunas fiestas especiales durante el atardecer y la noche, aunque los veraneantes de siempre suelen apreciar mas el silencio nocturno. Quienes optan por salir a tomar algo pueden hacerlo en el colorido resto-bar Mulata, con cocina de autor, o el bar de playa Explora, frente al mar. En diciembre se inauguro un parador exclusivo con propuestas gastronomicas accesibles. Cuenta, obviamente, con servicio de guardavidas y banos quimicos. Alojamiento Chihuahua fue inaugurada como playa naturista en el 2000, pero ya se practicaba el nudismo desde la decada del 60 por turistas alemanes, italianos y espanoles, entre otros. Ricardo y Marcela Rodal son el matrimonio que fundo el exotico hotel ¡§El Refugio¡¨ en el 2001. Es dificil conseguir habitacion, ya que turistas de todo el mundo estan ansiosos de visitar esta playa donde los prejuicios no existen, y donde la desnudez es moneda corriente. Pero, obviamente, el nudismo no es obligatorio, y permite que los curiosos, o los que todavia no se animen, experimenten la sensacion de estar rodeados de gente desnuda antes de probarlo por si mismos. Tambien destaca el Chihuahua Resort Punta del Este, para una estadia de lujo en un ambiente totalmente libre. Este alojamiento ofrece relax y diversion con la exclusividad de ser el primer hotel nudista de Uruguay y orientado al turismo swinger. Piscinas, fiestas tematicas con shows imperdibles, deliciosa gastronomia y un relajante spa son algunas de las propuestas de placer que ofrece. Esta situado a solo 100 metros de la playa nudista, a 10 km de la ciudad de Punta del Este y a pocos minutos del aeropuerto. Otras confortables opciones de hospedaje son la Posada La Chihuahua (gay friendly), o las cabanas Tio Tom. A estas propuestas se suman las elegantes residencias en alquiler. El balneario empezo a crecer turisticamente en los ultimos anos, las posadas comenzaron a emerger y hoy mas de tres mil personas visitan la playa diariamente durante la alta temporada. El naturismo y el turismo gay friendly han hecho de Chihuahua su punto de encuentro estival en la region. Sin embargo, el balneario sigue conservando ese aire silvestre y tranquilo que tanto atrajo a esos primeros naturistas hace cuarenta anos. Codigo En este balneario el codigo es simple: no realizar actos de caracter sexual, no se debe molestar a los visitantes con miradas provocativas o persistentes, abstenerse de fotografiar o filmar a terceros sin su consentimiento. La etica naturista exhorta a contribuir con la limpieza de la playa, no practicar actos obscenos, mantener el respeto entre los veraneantes. En este sentido, los habitues resaltaron que Playa Chihuahua no es un lugar para curiosos: aunque el nudismo no es obligatorio, quienes la visitan deben respetar este entorno dedicado al naturismo como forma de vida en contacto directo con la naturaleza. Servicios En este lugar los turistas cuentan con servicios basicos pero de calidad. En el ingreso al balneario hay un almacen sencillo que podria estar en cualquier pueblo del interior. Desde la entrada la naturaleza maravilla a todos: mucho verde, sonido de pajaros, casas desperdigadas entre los arboles. Hay casonas rusticas, de piedra, mezcladas con enormes residencias de lineas minimalistas, con grandes ventanales hacia el mar. Sobre la costa se encuentran miradores instalados por las inmobiliarias para que los posibles propietarios aprecien la vista que tendrian desde sus terrazas.ƒÜ