El Torneo Federal C comenzará el 5 de febrero

24/01/2017 -

Como se preveía, el Federal C 2017 comenzará el primer fin de semana de febrero. Así lo confirmó ayer el presidente del Consejo Federal de AFA, el santiagueño Pablo Toviggino, quien aseguró que pese a la grave situación económica en la AFA, el inicio del ex Torneo del Interior no corre peligro.

"Comenzará el día 5 de febrero como estaba previsto, ya que es un certamen netamente amateur, donde los clubes ya vienen trabajando con debida antelación con los gastos propios que demanda una participación", dijo, en diálogo con radio Panorama.