"Son espionajes sobre la ex presidenta"

24/01/2017 -

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, aseguró que las escuchas realizadas sobre conversaciones que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner "no son para buscar la verdad en ninguna causa judicial sino que son espionaje sobre la ex presidenta". El ex jefe de los espías emitió un comunicado de prensa en el que calificó de "ilegal" la divulgación de las escuchas, por las que responsabilizó al presidente Mauricio Macri y a distintos actores del Poder Judicial por el episodio.

"La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner", resaltó Parrilli.

"Este escandaloso espionaje político sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda la principal dirigente política de la oposición, está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri", sostuvo el ex titular de la AFI.