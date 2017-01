24/01/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán partidos de playoffs de los torneos de Ascenso y Primera, que hace disputar la NBA Santiagueña.

Por el Ascenso se cumplirá la siguiente programación: en Villa Constantina, Los Colorados vs. Los Gauchos; en Polideportivo Nº 1, CEF vs. Le Mans Automotores; en Estudiantes de Huaico Hondo, Estudiantes Terciarios vs. Gimnasia y Esgrima.

Por el Torneo de Primera se enfrentarán: en Moreno BBC, La Máquina vs. Papelería El Mundo; en Huaico Hondo, Juveniles de Huaico Hondo vs. Del Pino Huracán BBC.

Se recuerda a los equipos la obligación de presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa. El equipo que no presente oficial de mesa perderá el partido.