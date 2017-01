Abogados se oponen a los cambios en el sistema de riesgos de trabajo

Fotos ARGUMENTO. "No hay necesidad ni urgencia", para Rizzo.

El titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, anunció que la institución que dirige presentará ‘en las próximas horas’ un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó el Sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y negó manifestaciones oficiales sobre la ‘industria del juicio’.

Rizzo reveló que el Colegio "pediremos un amparo que haga cesar el DNU, porque no hay ni necesidad ni urgencia, pero también vamos a plantear la inconstitucionalidad de fondo contra la Ley. Es discriminatoria", planteó por ECO Medios.

Tanto el decreto como la media sanción del Senado que tiene el proyecto de ley, agregan a los reclamos de los trabajadores una instancia previa a la de los Tribunales, a partir de la intervención de comisiones médicas en cada caso particular. Según Rizzo, el DNU que "aparta a los abogados de la vía preliminar (antes de la judicial)", resulta ‘peligroso’ en dos sentidos, ya que "el trabajador no puede ser asesorado como tiene que ser y el abogado no puede trabajar". En relación a la llamada ‘industria del juicio’, tras el aumento de la litigiosidad durante 2016, Rizzo señaló que ‘si los empleadores cumplen con las normas habrá menos juicios’ .

Asimismo, el abogado se preguntó: "Si un empresario no le compra un casco al trabajador y se le cae una viga en la cabeza, ¿dónde está la industria del juicio?".