Fotos Caramelito

24/01/2017 -

"Cantando sobre la mesa", es un clásico de Hugo Midón, quien constituyó las bases del teatro infantíl argentino, que Cecilia "Caramelito" Carrizo eligió para hacer temporada en Mar del Plata. Hasta fines de febrero, todos los miércoles, subirá a escena con esta obra en la sala "Astor Piazzola" del Teatro Auditórium. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, la otrora profesora de gimnasia sexy en el recordado ciclo "Nico", de Nicolás Repetto, habló de su dedicación exclusiva al rubro infantil.

¿Cómo es llevar un texto de Midón a escena y donde el juego prevalece en todo momento?

Es hermoso. Es poner el juego en el cuerpo y sacar la cabeza. Primero, hay que memorizar ese texto y luego sacarlo totalmente de la cabeza para que el cuerpo y el alma juegue a full, que es la idea de "Cantando sobre la mesa" y en general la idea de todas las obras que escribió Midón. Son texto que tienen ese fuerte de hacerte volar con la imaginación, de llegar muy lejos y de que todo sea a través del juego e invitando a la platea, tanto grandes como chicos, a jugar a lo mismo en el mismo momento.

¿Qué se siente volver a ser niño y poder transmitir el mensaje de la imaginación al poder?

Todas las personas que conectamos con los niños podemos serlo cada vez que nos acercamos a ellos. Y yo siento que es la salvación de nosotros porque, de verdad, los niños son los que están salvando todo lo que nos sucede a los grandes. Ellos son como un oasis en un gran desierto de problemas y situaciones que tienen que ver con ser adultos y que uno se queda inmerso, sin darse cuenta, en una problemática. Conectar con los niños es una bocanada enorme de aire para poder volver a salir a vivir en la jungla.

¿Dejar a la femme fatal de la "Caramelito" de Nico para convertirte en la reina de los niños ha salvado tu propia alma?

Ellos fueron y son los que me hacen tener ganas, siempre, de seguir adelante. Son los que me renuevan cada vez. Son mi motor. Haberme volcado definitivamente al género infantíl ha sido la decisión correcta que he tomado en mi vida. Conectar con los niños es sentirme acompañada y ser parte de ese maravilloso e inocente mundo.

¿Cuánta responsabilidad hay en vos de llevar al escenario un texto que parece simple pero que en realidad encierra mensajes poderosos?

La responsabilidad tiene que ver con sentir esa profundidad de lo que uno está diciendo. Cuando uno siente que, en el texto, esa simpleza es profunda, lo representa maravillosamente. Si uno solamente lo está memorizando y repitiendo, no se hace responsable de lo que dice. En cambio, si lo sientes desde que empiezas a leer el libro y entiendes lo que el autor quiere decir y hacia donde quiere ir, el sentimiento es más fuerte, noble y la puesta se hace hermosa. Las cosas tienen un sentido no solamente un significado. Entonces, darle sentido a lo que uno hace todo el tiempo es ponerse a la par de él cuando lo escribió.

¿Te sientes realizada a partir de todo lo realizado en televisión y en el teatro?

Viví feliz y viví formando parte de un medio al cual quise y quiero mucho y respeto mucho. Siento que la tele es una fuente masiva y alucinante para llegar a todos al mismo tiempo. Eso, para mí es lo más lindo y lo más importante de la tele. En el teatro, disfruto del aire y de las sensaciones. Es algo mágico y se termina de concretar ese vínculo, que tal vez comenzó en la tele, en el escenario.

¿Y cuál es tu sensación por todo lo que has conseguido al conectar a varias generaciones?

Me da mucha ternura y gratitud por lo que me han permitido. Ellos, ya grandotes, se acercan a saludarme y me dicen que fui parte importante de su infancia. Me siento feliz y agradecida de poder ser yo misma.