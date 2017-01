"Nito" Artaza agradeció el apoyo de los turistas

24/01/2017 -

"Mucho más que tres", es la obra que protagonizan en Mar del Plata, Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti y Cecilia Milone; y si bien la temporada teatral de verano se tornó difícil en "La Feliz", Artaza admitió que lo que ellos hacen arriba del escenario gusta y el público lo disfruta.

Así lo reveló en una entrevista con Teleshow, la misma en la que agradeció que el público le permita hacer dos funciones, cuando muchas obras completan sólo una por noche.

"Es un momento difícil que estamos atravesando. Es un ajuste que ha golpeado a todas las plazas y nosotros nos sentimos privilegiados por estar haciendo dos funciones todos los días", afirmó Artaza. Y agregó: "De entrada nos adaptamos al bolsillo del trabajador. Hoy vemos que el 50 por ciento de la población activa gana 8.000 pesos y nosotros, por eso, ponemos desde 200 y 300 pesos para jubilados. Además, seguimos manteniendo el mismo valor de las entradas que teníamos el año pasado".

En cuanto a cómo hay que captar al público nuevamente, Artaza subrayó: "Hay que generar otra ecuación para que el negocio funcione, adaptándose al público popular como lo es Mar del Plata. Ojalá puedan acompañarnos en esto las inmobiliarias, los restaurantes, los hoteles. Tenemos que devolverle el esplendor a todas las playas turísticas de la Argentina".

Por su parte, Cecilia Milone se mostró molesta con la "mala fama" que le comenzaron a hacer a Mar del Plata desde mitad del año pasado. "Estoy enfurecida, enardecida y muy enojada. Mar del Plata no lo se merece. Todos han hecho mucho dinero, no solamente los porteños, de todo el país han venido en temporadas fuertes a trabajar. Entonces, todos debemos reconocer la ciudad turística que fue y que causó que tantas otras ciudades turísticas se convirtieran un poco en apéndice de esa ciudad importante que fue y que va a seguir siendo. Además, fue la ciudad que instaló el teatro en el verano, ni en Buenos Aires se hacían tantas producciones. Acá veníamos a hacer dinero todos", expresó Milone.

En tanto, Nito destacó: "Yo siempre insisto en que tiene que volver a hacer la ciudad popular, pero para eso tenemos que adaptarnos al bolsillo de quienes vienen acá que son los trabajadores, los jubilados, los profesionales". Y siguió: "Tenemos que cuidar lo nacional, lo nuestro, en los momentos difíciles estamos acá los que tenemos teatro, los que producimos en Mar del Plata porque elegimos a la Argentina. Muchos critican, pero después se toman el raje inclusive la clase dirigente, de la cual soy parte".

Sobre el mismo tema, Artaza destacó: "Lo lindo sería que haya igualdad. Debemos pensar cómo incentivar a que nuestras playas también sean un lugar de paseo, de distracción, no sólo con espectáculos, sino con bellezas naturales como tenemos los argentinos. Incentivar al que tiene un poder adquisitivo alto que también venga a Mar del Plata, porque muchos de los que se van a otros lados también tienen propiedades acá".

Nito Artaza y Cecilia Milone están atravesando una etapa de amor en sus vidas, que lo hace ver el futuro juntos, aunque no saben adónde. "No sabemos todavía si volveremos al año, o si nos tendremos que ir a Carlos Paz. O quizás nos vayamos los dos a Punta del Este o a Miami de luna de miel. Por ahora no tenemos planes inmediatos de casamiento. Ahora estamos dedicados a pleno con el trabajo", dijeron.