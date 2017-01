José Ottavis confesó que por un abuso en la infancia comenzó a consumir cocaína y whisky

24/01/2017 -

Si bien José Ottavis había dejado entrever una niñez difícil, esta vez abrió su corazón a una revista y confesó que vivió una situación de abuso cuando era menor y que esa es la razón por la que durmió junto a su padre hasta los 16 años.

Además, explicó que sus adicciones, primero al whisky y después al alcohol, están relacionadas con su imposibilidad de conciliar el sueño por las noches, producto del violento episodio del que fue víctima.

Según Playboy, Ottavis contó que fue abusado cuando tenía alrededor de cuatro años junto a uno de sus hermanos, pero no tiene claro ni quién ni cómo. "Toda mi vida se repitió esa sensación de muerte, de tristeza, de angustia, de ‘por qué me hacés esto’. Por distintas cosas. Acá fue un abuso, después fue vicio, después peleas, abandonos, violencia. Esa sensación de desesperación tiene un ruido, un gusto, es una sensación que me viene antes de dormir. Hasta los 16 años, mi papá dormía conmigo. Si no, no me dormía", contó a la publicación.

El político, debido a la situación traumática que vivió, no podía dormir: "Yo solamente me podía dormir en contacto con alguien. Es un tema que hasta hoy me persigue. Me dormí con mi viejo durante mucho tiempo y después, bueno, las mujeres. Durante 10 años tomé un litro y medio de whisky por día, para ver si podía ir generando el sueño. Empezaba a la mañana, entonces, a las 10 de la noche, tenía que caerme. Y hace un año y medio conoció lo que él pensó que podía ser "una solución a sus problemas": "La cocaína", de la que intenta recuperarse.