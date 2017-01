"Lali" explicó por qué tiene "ganas de pu... a todo el mundo"

24/01/2017 -

Mariana "Lali" Espósito ya no cuida su lenguaje. Reacciona más visceralmente cuando algo no le gusta, como sucedió en estos días cuando estuvo en Punta del Este acompañada por Santiago Mocorrea, quien sería su novio, después de su escandalosa separación con Mariano Martínez. El 2016 fue un año de alta exposición mediática, tanto por su trabajo como también por su vida privada. El 2017 empezó de igual manera y ese parece ser el derrotero que tendrá. Y sus exabruptos continúan. En una entrevista con el programa "Lanata sin filtro", de Radio Mitre, la joven cantante y actriz estalló: "Hay momentos en que me dan ganas de pu.. a todo el mundo, el problema son las mentiras, me hacen un click". La artista es consciente de lo que genera con cada una de sus actitudes, sus comportamientos. Para ella la gran incidencia que tienen sus acciones, en los medios y sus seguidores, "es algo nuevo. Realmente es así. Sucede de un año a esta parte. Entiendo por qué sucede, porque hay una serie de resultados profesionales que dan pie a esto. Tengo una especie de balanza donde, por un lado está el entendimiento de la cuestión y por el otro está el ser humano que soy, que se sorprende y no entiende determinadas cosas. La balanza va y viene. Yo soy de libra. Trato de tener un equilibrio. El único problema es que las noticias tengan una cuota de mentira o exageración para generar algo más y hay momentos en que me dan ganas de putear a todo el mundo", destacó en su conversación con Diego Leuco y Rolando Barbano.

"Mi problema es cuando se cruza el umbral de la falta de respeto. Ese fue el puntapié. No vengan a decirme que no se metieron, porque realmente se metieron en mi casa. Yo los vi meterse durante la semana, vi un tipo con un lente que parecía un francotirador", enfatizó la joven intérprete.

Destacó que "jamás me quejaré de algo que se haga público. Vengo de una relación que fue pública y que siempre entendí esas cuestiones. Me mostré buena onda con la prensa, compañeros, etc. Quizás uno es muy ser humano, pero en algún momento me haré robot y no me va a doler tanto que se metan (...) Que muestren a mi familia o a un novio, todavía me impacta. Yo creo que no me voy a acostumbrar a la falta de respeto".