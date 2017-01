"La gente recién está descubriendo a Marcelo Mitre como artista, y digo que hay Marcelo Mitre para rato"

24/01/2017 -

Marcelo Mitre vuelve a Cosquín con toda la energía y la fuerza de saberse un "creador de chacareras" que grabaron "los más grandes del folclore argentino". El músico santiagueño se presentará este viernes 27 en el escenario Atahualpa Yupanqui, de la Plaza Próspero Molina. Antes, dialogó con EL LIBERAL sobre este retorno esperado.

¿Cómo se vive este regreso a Cosquín?

Como un nuevo reto porque desde el 2012 que no toco en Cosquín. Ahora se me abren las puertas nuevamente. He llegado a Cosquín por mérito propio. Nadie nos ha ayudado a llegar ahí. He trabajado duro, con mi equipo, durante todo este tiempo. Con la fuerza de las canciones se ha dado que pueda tener un lugar en Cosquín y en La Salamanca 2017.

¿Es un reconocimiento a tu carrera?

Me parece que, la gente, más que un reconocimiento a mi carrera recién está descubriendo mi carrera. Acabo de grabar mi disco "Vida", donde plasmamos muchas canciones nuevas. No solamente "Camino a Telares" ha tenido trascendencia sino también "Chacarera del exilio", que ha sido grabada por el grupo chileno "Illapu" e "Imposible", que fue grabada en España. Recién están descubriendo a Marcelo Mitre como artista. Hay Marcelo Mitre para rato.

¿Y este descubrimiento qué te provoca?

A mí me gusta mucho cantar, componer y disfrutar de esa miel. Lo que sí me cuesta superar es la burocracia del sistema. Yo, siempre, prefiero cantar. Eso es lo que significa para mí hoy, tengo que hacerlo y lo hago perfectamente.

¿Qué revalidas y propones con "Vida"?

Propuestas, muchas. Generalmente, en los festivales tenemos muy poco tiempo para poder explayarnos ideológicamente porque la chacarera no es solamente un ritmo sino que tiene un mensaje social y serio. Ya no solamente se habla de los ranchitos o del arado. La chacarera ha venido a las ciudades y desde la ciudades está volando.

¿Qué temas de "Vida" reflejan esos mensajes?

"Vida", una chacarera que hicimos con "Demi" Carabajal. También está "Imposible", chacarera que hicimos con "Cuti" Carabajal; "La Luna", chacarera que hicimos con Orellana Lucca, "Chacarera del verano" "Víbora", entre otras.