Pampita recordó a su hija Blanca

24/01/2017 -

Desde que falleció su hija Blanca, en septiembre de 2012, Pampita Ardohain no mencionó nunca su dolor en una entrevista. Pero esta vez, en una charla con Andrea Frigerio para el programa Entre Dos, del canal de La Nación, la ex de Benjamín Vicuña explicó el porqué de su silencio.

"Hay algo que yo quiero hablar con vos. Yo sé que debe ser muy duro para vos hablarlo, y difícil también, que es la pérdida de Blanquita", propuso Andrea. Entonces, Pampita explicó de buena manera: "Yo entiendo que hay un montón de personas que pueden compartir el dolor y sus experiencias personales con algún medio o sienten que capaz ayudan a otras personas que pasaron lo mismo, yo no siento esa responsabilidad y tener que contar mi historia ni mis momentos dolorosos. Soy respetuosa conmigo misma con ese tema, no siento que tengo que compartirlo", agregó.

Otro de los motivos que dio, para explicar su silencio, fue que piensa mucho en cómo reaccionarían sus hijos en el futuro al leer sus declaraciones. "Capaz en lo personal, sin una cámara, te muestro todo y te puedo contar todo. Pero me cuesta que quede escrito u online o un video donde hablo del tema porque es tan delicado que quiero que mis hijos se queden con mí versión de las cosas, y que la gente sepa respetar que no todos queremos compartir eso con todo el mundo. Y me lo han entendido bien hasta el momento. Llevo años con la misma postura".