Las cinco noticias destacadas para este martes

Hoy 07:24 -

1 - Suncho Corral llora la muerte de la pareja Llado Garnica y reza por la salud del intendente Azar

El jefe comunal continuaba anoche en estado crítico con severas lesiones en su cráneo y en los pulmones.

2 - Cristina a Parrilli: "Empezá a buscar todas las causas que le armamos" a Stiuso

El polémico diálogo entre la ex presidenta y el ex titular de la AFI. Qué dijo la señora de Kirchner, el ex funcionario y el propio Stiuso.

3 - Se duplicaron demandas por accidentes laborales en dos años en Santiago

A nivel nacional, el Poder Ejecutivo introdujo reformas al régimen de riesgos de trabajo para reducir la litigiosidad, mediante un DNU.

4 - Se eliminaron los feriados "puente" y el calendario 2017 queda sólo con 16

Así lo decretó el presidente Mauricio Macri. Los días patrios habrá jornadas de reflexión en las escuelas de todo el país.

5 - Ya es oficial: el GP de Argentina se correrá el domingo 9 de abril

El campeonato comenzará el 26 de marzo en Qatar y a continuación, los equipos se trasladarán a Las Termas de Río Hondo.