Fotos Celular explotó y le quemó el pie a bebé de 6 meses

Hoy 09:36 -

El menor dormía en la cama de sus padres cuando el aparato, que estaba a su lado, habría estallado y el chico terminó con una lesión profunda que requerirá, en el mejor de los casos, un largo tratamiento ambulatorio.

El accidente que denunció la madre del nene herido ocurrió en La Plata; concretamente, en 134 entre 35 bis y 36. Allí vive el matrimonio de Fiama y Nicolás, con Martino, su único hijo. El episodio sucedió en segundos: el joven llamó a su mujer para que ella viera un detalle de la obra que la pareja construye atrás del terreno, escucharon desde el fondo el llanto estridente del bebé, la madre corrió y al entrar a su cuarto se encontró con el cubrecamas en llamas y el pie izquierdo del chiquito ardiendo.

"Lo alcé, lo llevé enseguida al baño para mojarle bien el pie, le puse la pomada para quemaduras y con mi marido corrimos al Hospital Italiano, de donde, por la gravedad de la herida, que nos dijeron fue grado ab, nos derivaron al servicio del Quemados del Hospital de Niños, que es especializado", contó un poco más aliviada después del susto y la angustia vividos.

El caso del nene de San Carlos se habría tratado de un smartphone Samsung S5, según aseguró la denunciante, quien también asegura que ella no hizo nada que pudiera contribuir a la explosión del teléfono. "El celular no se estaba cargando y ni siquiera lo había estado usando. Eso es lo curioso. Nunca me imaginé que algo así pudiera pasar", dijo la madre del bebé.

El tratamiento

"Por ahora tiene que hacerse un control diario, con curaciones, todos los días, y si se salva de la cirugía igual va a tener que seguir un tratamiento de seis meses", indicó la mamá del bebé que, desde que tuvo el accidente lleva su pie izquierdo envuelto en una gruesa venda.