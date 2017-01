Fotos El dólar opera estable a $ 16,23

Hoy 10:22 -

Ayer, en una rueda con más demanda por parte de bancos y empresas, el billete repuntó cuatro centavos. Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió dos centavos y medio a $ 15,96, con lo que anotó su segunda alza consecutiva en una rueda con bajo volumen de negocios (cayó un 22% a u$s 254 millones).

Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la apatía y la escasa presencia de grandes jugadores quita relevancia a la evolución que mostraron los precios este lunes y sugiere que los saltos bruscos en su cotización quedan por el momento descartados como rasgo remarcable en enero".

La divisa había comenzado la jornada con una leve caída pero se recuperó de manera rápida a partir de la demanda de bancos y empresas hasta tocar el máximo de la jornada en $ 15,96. Fue en ese momento que apareció la exportación para darle la liquidez necesaria para evitar una suba mayor. "Estamos acercándonos al tope de la banda estimada para este mes: los $ 16", resaltaron desde ABC Mercado de Cambios.

El alza de este lunes se sucedió pese a que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas creció un 82,8% durante la semana pasada hasta los u$s 537,7 millones en relación a los cinco días previos y un 18,1% en la comparación interanual.

En el segmento paralelo, en tanto, el blue ascendió dos centavos a $ 16,88, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cedió cuatro centavos a $ 15,93 y el dólar Bolsa cerró estable a $ 15,96.

En el mercado a futuro ROFEX, donde se operaron u$s 240 millones, el 25% fue en "roll-over" de enero ($ 16,027) a febrero ($ 16,245) con una tasa implícita de 17,7%TNA. El plazo más largo operado fue julio, que cerró a $ 17,74 con una tasa del 20,3%TNA. Los precios de los plazos más cortos subieron dos centavos en promedio.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron debajo de los u$s 40.000 millones, al restar en la jornada u$s 5 millones hasta los u$s 39.999 millones.