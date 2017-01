Mirá el primer trailer de la película sobre la tormentosa vida de Britney Spears

Fotos

Ya salió a la luz el primer trailer de “Britney Ever After”, la película que cuenta la tormentosa vida de la estrella pop Britney Spears.

Natasha Bennett es la actriz que le da vida a la cantante en este pryecto producido por Lifetime. Con dos horas de duración, la cinta dirigida por Leslie Libman mostrará los momentos más turbulentos de la vida de la cantante. También se podrá ver su matrimonio con Kevin Federline y el noviazgo con Justin Timberlake, quien también tiene una versión ficticia de sí mismo.

Recientemente, Basset reveló que fue muy duro para ella personificar a Spears: "Fue extremadamente traumático", confesó la actriz australiana al tabloide The New York Daily News. "Ella no es como nadie más. Es perseguida por los paparazzis y es constantemente criticada y está todo el tiempo bajo la mirada del público. (…) Realmente aprecio cuán fuerte es".

