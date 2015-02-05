CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Enero 2017
A LAS 16.30 POR AMARTE ASI
Por El Liberal
Hoy 21:35 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 POR AMARTE ASÍ
17.30 CORTAR POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.00,AMAR DESPUÈS DE AMAR
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00AMAR DESPUÈS DE AMAR (CONTINÚA)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE UPLAY
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
21.00 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEV
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO (R)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 ESTUDIO ABIERTO
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 PAISANOS
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EN PLENITUD
22.30 LA FIJA
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.17 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES
08.54 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ
11.03 UN VIAJE DE AQUELLOS
12.45 ESCUCHA TU DESTINO
15.05 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL
17.22 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA
20.08 LÍNEA DE EMERGENCIA
22.00 UN DÍA PARA SOBREVIVIR
TCM
06.30 ALF
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
16.00 GHOST. LA SOMBRA DEL AMOR
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 MI NOMBRE ES SAM
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
06.00 OLIVER Y SU PANDILLA
07.19 TOY STORY 2
08.53 LICENCIA PARA CASARSE
10.33 MÁXIMA CONDENA
12.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
15.02 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO
17.29 OPERACIÓN PELIGROSA
19.07 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 LINTERNA VERDE
00.02 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
SPACE
06.59 TEMPLE DE ACERO
09.02 DOS POLICÍAS REBELDES
11.17 EL JUEGO DE LA FORTUNA
13.48 CINTA ROJA
15.37 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS
18.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
20.02 BEEBA BOYS
22.00 TESTIGOS
23.46 LA CARRERA DE LA MUERTE 3
CINECANAL
09.00 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS
10.30 COMANDO ORANGE
11.55 KARATE KID 4
13.50 VIDA BANDIDA
16.00 MISIÓN BABILONIA
17.35 ROBIN HOOD
19.55 SPY. UNA ESPÍA DESPISTADA
22.00 INSURGENTE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 THE FOSTERS
15.00 THE FOSTERS
16.00 THE FOSTERS
17.00 2012
20.00 CÓDIGO NEGRO
21.00 CÓDIGO NEGRO
22.00 CÓDIGO NEGRO
23.00 CÓDIGO NEGRO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30 SE PROYECTARÁ “EL BUEN AMIGO GIGANTE”; y A LAS 22.30, “KÓBLIC”. LA ENTRADA ÚNICA ES DE $30. DE DOMINGOS A MIÉRCOLES, 2X1 EN LA FUNCIÓN DE LAS 20.30, SÓLO NIÑOS HASTA 14 AÑOS.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22, POP LATINO Y BALADAS, CON FERNANDO ORELLANA, ACOMPAÑADO POR MONI TABOADA (TECLADO Y SEGUNDA VOZ), DAVID LEDESMA (GUITARRA) Y DAVID TABOADA
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
ESTE VIERNES, A LAS 23, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA Y DARÍO JIMÉNEZ.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 25/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 25/01 - 17:00 (Cast)
ASSASIN ‘S CREED (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)
ASSASIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/01- 22:00 (Subt)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 25/01 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:30
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY AL 25/01 - 17:30 (Cast)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE, ACCIÓN. (+13 años) HOY AL 25/01- 22:10 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 25/01 - 17:30, 20:00
BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/01 - 22:20 (Subt)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 20:00 - 22:30
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 3D ATP
18:30 (TODOS LOS DIAS)
ASSASSINS CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO 20:10- 22:40-
LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS
22:50 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS
20:50- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP
17:50- (TODOS LOS DÍAS)