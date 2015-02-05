CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Enero 2017

A LAS 16.30 POR AMARTE ASI

Hoy 21:35 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 POR AMARTE ASÍ

17.30 CORTAR POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.00,AMAR DESPUÈS DE AMAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00AMAR DESPUÈS DE AMAR (CONTINÚA)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE UPLAY

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

21.00 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEV

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. FERRO (R)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 ESTUDIO ABIERTO

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 PAISANOS

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 LA TOCATA

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EN PLENITUD

22.30 LA FIJA

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.17 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES

08.54 TRES HOMBRES Y UN BEBÉ

11.03 UN VIAJE DE AQUELLOS

12.45 ESCUCHA TU DESTINO

15.05 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

17.22 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA

20.08 LÍNEA DE EMERGENCIA

22.00 UN DÍA PARA SOBREVIVIR


TCM

06.30 ALF

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

16.00 GHOST. LA SOMBRA DEL AMOR

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 MI NOMBRE ES SAM

23.30 LA PANTERA ROSA


TNT

06.00 OLIVER Y SU PANDILLA

07.19 TOY STORY 2

08.53 LICENCIA PARA CASARSE

10.33 MÁXIMA CONDENA

12.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

15.02 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROPERO

17.29 OPERACIÓN PELIGROSA

19.07 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 LINTERNA VERDE

00.02 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE


SPACE

06.59 TEMPLE DE ACERO

09.02 DOS POLICÍAS REBELDES

11.17 EL JUEGO DE LA FORTUNA

13.48 CINTA ROJA

15.37 JOHN CARTER - ENTRE DOS MUNDOS

18.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

20.02 BEEBA BOYS

22.00 TESTIGOS

23.46 LA CARRERA DE LA MUERTE 3


CINECANAL

09.00 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS

10.30 COMANDO ORANGE

11.55 KARATE KID 4

13.50 VIDA BANDIDA

16.00 MISIÓN BABILONIA

17.35 ROBIN HOOD

19.55 SPY. UNA ESPÍA DESPISTADA

22.00 INSURGENTE


SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 THE FOSTERS

15.00 THE FOSTERS

16.00 THE FOSTERS

17.00 2012

20.00 CÓDIGO NEGRO

21.00 CÓDIGO NEGRO

22.00 CÓDIGO NEGRO

23.00 CÓDIGO NEGRO

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30 SE PROYECTARÁ “EL BUEN AMIGO GIGANTE”; y A LAS 22.30, “KÓBLIC”. LA ENTRADA ÚNICA ES DE $30. DE DOMINGOS A MIÉRCOLES, 2X1 EN LA FUNCIÓN DE LAS 20.30, SÓLO NIÑOS HASTA 14 AÑOS.


BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22, POP LATINO Y BALADAS, CON FERNANDO ORELLANA, ACOMPAÑADO POR MONI TABOADA (TECLADO Y SEGUNDA VOZ), DAVID LEDESMA (GUITARRA) Y DAVID TABOADA


LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

ESTE VIERNES, A LAS 23, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA Y DARÍO JIMÉNEZ.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 25/01 - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 25/01 - 17:00 (Cast)

ASSASIN ‘S CREED (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)

ASSASIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/01- 22:00 (Subt)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 25/01 - 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:30

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY AL 25/01 - 17:30 (Cast)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE, ACCIÓN. (+13 años) HOY AL 25/01- 22:10 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 25/01 - 17:30, 20:00

BELLEZA INESPERADA (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/01 - 22:20 (Subt)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 20:00 - 22:30

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 3D ATP

18:30 (TODOS LOS DIAS)

ASSASSINS CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO 20:10- 22:40-

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS

22:50 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS

20:50- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

17:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
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