FÚNEBRES | 25 de Enero de 2017

• Celia Dominga Banuera

• Francisco del Rosario Morales

• Santiago Díaz (La Banda)

• José Maximiano Carrizo

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno.Carolina Santana y Miriam Monje acompañan en este difícil momento a nuestra amiga Ana Agüero. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL DE AGÜERO, ISABEL DE JESÚS CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 22/1/17|. Tus sobrinos del corazón Mario Palavecino, Ana María Diaz, sus hijos Mariana, Marcela, Marito y Santiago lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria..

ÁVILA, CARLOS WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/17|. Su tía Alicia de Japaze, sus hijos Tuty y Roberto Japaze y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Marta y Enrique en estos momentos de pesar. Piden resignación para sus seres queridos.

BANUERA, CELIA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus hijos Alicia, Nilda, Omar y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

CARRIZO, JOSÉ MAXIMIANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus hijos Meka, Walter, sus nietos y sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARRIZO, JOSÉ MAXIMIANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Señor dale el descanso eterno y resignación a su flia. Los amigos de sus hijos Walter y Yolanda; Kiko, Enita., Graciela, Elsa, Liliana, Ramón, Ale, Enrique, Julio, Miriam, José, Patricia, Corina, Mimí y César ( El Grupete ) participan con dolor su fallecimiento y ruegaan oraciones en su memoria.

FRÍAS, EMMA HONORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Hijos de Germán Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas familias participan con inmensa tristeza y dolor el fallecimiento de nuestra querida Sta. Emma y amiga íntima de nuestros padres. Que Dios la tenga entre su elegida y le conceda a ella su merecido descanso eterno y que su alma descanse en paz. Amén.

LEDESMA DE SALTO, GORGELINA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus primos Arturo Mansilla y Marta Núñez, sus sobrinos Mariana, Pablo y Martita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE SALTO, GORGELINA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|.

Su esposo: Ramón Absalón Salto, sus hijos: Romy, Pablo, Mony, Negri y Claudia, sus hijos pol.: Patricia, Yanina, Oscar, Eduardo y Daniel, y sus nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio de sus restos hoy a las 10 en el cement. de Arraga. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S: V: ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Dora Montenegro de Ledesma, sus hijas Kelly, Yolanda, Gorda y Lita y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE SALTO, JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. El personal del Banco de la Nación Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento de quien en vida fuera excelente persona, acompañando en tan duro trance a sus compañeros de trabajo Ramón, Pablo, Lucas y sus respectivas familias. Invocando al Altísimo para que El les provea el consuelo necesario.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Su madre Marta Chamas de Llapur, sus hermanos Graciela, Cecilia y Tini Cambrini, sus nietos Javier, Tomás y Cecilia María, su bisnieta María Esmeralda, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Sus hermanos Cecilia Llapur y Tini Cambrini , su sobrina Cecilia María participan con profundo dolor y ruegan oración en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sus primos Tere, Ramón, Manuel, Marcela, Julian y Pablo Mansilla particiopan el fallecimiento del querido Gordo y ruegan por su descansso en paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sus primos Pablo Dramis y Eugenia Basbús, sus hijos Tomás, Camila, Josefina y Mora participan con profundo dolor de su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Su prima Marta Llapur y sus hijos Juan y Adriana Ansio participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Su prima Mariana Patricia Petros de Agüero y Mariana y Sofia Agüero Petros te edespiden con mucho dolor y rogamos oraciones en tu memoria y descanso eterno.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Basbús, María José Giovanniello y sus hijos participan con dolor la partida del querido Gordo pidiendo a Dios nuestro Señor consuelo a sus familiares.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gordo fuiste un primo muy querido y un ejemplo para todos, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Pimpi, Chachi, sus hijos Sebastián, Belén y Constanza acompañan con gran dolor a tía Chichi, Graciela, Cecilia y flia; a Gabi, Javier y Thomas pidiendo una oración por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Mariano Munar y familia; Albina de Munar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Margarita Brander de Cambrini y sus hijos Argentino José y familia; Margarita y familia lamentan profundamente su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tomás Lucio, Ester Ábalos y sus hijos María Soledad, Eugenio y María Alejandra participan su fallecimiento con hondo pesar y acompañan a Chichí y toda su familia en estos momentos de dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. María Patricia Anauate de Julián y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y sus hijos Carlitos, Matías y Agostina y su nieto Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Promoción 1977 colegio Belén: Mónica Bustamante, Elizabeth Castro, Alejandra Chazarreta, Cecilia Echegaray, Cecilia Llugdar, Leisa Ábalos, Patricia Lugones, María José Nallar, Adela Navelino, María Luisa Nallar, Claudia Salvatierra, Lelia Villegas, Nina Rago, Mónica Ailán, Josefina Aragón, Ana Graciela Sacco, Tatiana Bravo, María Eugenia Garay, Marcia López Rivarola, Susana Benavente, Patricia Alonso, Alba Lía Garzón, Angelita Cosci, Ana Graciela Montoto, Ana Ruiz, Marisa Pérez, Soledad López Alsogaray, Silvia Herrera, Mónica Guerrero, Susana Alberto participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Cecilia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Nazario y María Luisa Nallar, sus hijos María, Federico y Huerto, su hijo político Roberto y su nieto Gerónimo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Manuel Espeche, María Elisa Paz de Espeche y sus hijos José Luis, Nani, Lucía, Juan Manuel y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ana María Elli de Chamas acompaña en el dolor a Gabriela Aprile, sus hijos Javier y Tomás, a su madre, a sus hermanas y demás familiares. Querido Gordo: sólo has pasado a la habitación de al lado. Siempre te recordaremos, hablaremos de vos y rezaremos. No te olvidaremos porque no te veamos, amaste mucho la vida y tu inmensa ganas de vivir te hizo luchar por ella sin tregua, dejando un ejemplo de valentía y fuerza. Ya no esperas la muerte, sé feliz en esa inmensa Luz que te brinda Dios y descansa. ¡Descansa en Cristo, descansa en paz! Gracias Gordo.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ana Gabriela Chamas y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento, gracias por estar, por acompañar, por tu valentía y fortaleza, te vamos a extrañar Gordo querido, honraste la vida.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. La comisión directiva, socios y empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del socio de la institución. Rogando una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera, vivirá". (Jn. 11,25). El Grupo "Paz y Bien" del colegio Hermanas Franciscanas participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a nuestra querida Chichí en momentos de tanto dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dra. Paola Andrea Palau participan con dolor su fallecimiento. Acompaña con amor en este momento doloroso a su querida amiga Ceci. Ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Nené Touriño de Cuadros y Alejandra María Cuadros acompañamos con mucho cariño a Chichí, sus hijas y nietos en este difícil momento y ofrecemos oraciones por el eterno descanso de Alberto.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Juan Carlos Marhe, Sandra Cecilia Pericás de Marhe y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Enrique Sarquiz, su esposa Cristina Ríos e hijos Martín, María Gracia, Gastón, Romina y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro trance.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Amelia M. Tomatis participa con mucha pena su fallecimiento y acompaña a toda su familia con mucho cariño.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diven, sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a Chichí y a toda la familia con mucho cariño.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Santiago Riera, Daniela Ausar y sus hijos Santi y Martina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Corina y Juan José Riera y sus hijos Puchi, Julieta, Juanchi y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gordo querido, nunca te olvidaremos !!! José Luis Abdo, su esposa Judith Quelas e hijos despiden con tristeza a su entrañable amigo y ruegan a Dios por el descanso de su alma.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. Ernesto Antenor Álvarez y familia lo despiden con pesar y acompañan a su familia con mucho cariño.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia acompañan con muchísimo cariño a Chichí e hijos en este momento de dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lía Beatriz Montenegro, Martha Silvana Montenegro y Roger Montenegro y flia., acompañan a la flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Pedro Jose Basbús y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraaciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ana María Sobrero de Simón y Pedro Eugenio Simón participan su fallecimiento y acompañan a su mamá Chichí y a su hna. Cecilia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Beatriz Ducca, sus hijos Maria Beatriz Kozameh y flia., María Lía Kozameh, María Alejandra Kozameh y Guillermo Kozameh acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraaciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Ya está en los brazos del Señor". Maria C. Allub de Manfredi y sus hijos Santiago, Pablo y Silvia acompañan a su querida madre Chichí y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Pancho Palau, Silvia Gelid, Francisco, Luciana y Virginia participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Argibay Garma y sus hijos Joaquín, María Magdalena y Javier Nicolás Juárez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Roberto Poliche, Verónica Dieguez, sus hijos Roberto y Martina participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Miguel A. Nader y flia; Mabel, Mónica y Marcela Nader acompañando a sus hijos, a Chichí, Gabi, Graciela, Cecilia y flia. en tan triste momento. Elevamos oraciones por su descanso en paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Emilce Ávido participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a su familia en estos momentos de dolor. Descansa en paz querido Gordo.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Jorge Antonio Ávido participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Neco y Marisa Elías y sus hijos Virginia, Alejandro y María, Mariano y Benjamín despiden al papá de sus queridos Javier y Tomás y acompañan con oraciones a su familia y para el descanso de su alma.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Chochi Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos descansen en paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lolita Abdala, María Eugenia y Martín Bunge participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Ramoncito y acompañan a Chichi, Graciela, Ceci y familia en este difícil momento elevando oraciones en su querida memoria y que sus restos descansen en paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. (Mateo 5.8). Camilo Zaiek, Norma Beatriz Maza, sus hijos Antonio, Enrique, Martín, María Beatriz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida y acompañan a Chichí, Cecilia, hijos y demás familiares rogando a Dios los acompañe con su consuelo y fortaleza, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Quien estará en el lugar Santo. El limpio de manos y puro el corazón. El recibirá la bendición y justicia del Dios de Salvación. (Salmo 24.4). El Grupo de oración "Barca del Centro" de la Iglesia Bautista del Centro acompaña a Cecilia y Chichí rogando a Dios las bendiga con fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Héctor Raúl Mulki y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos críticos momentos. Se elevan una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Abel María Paz, Gabriela Suárez y sus hijos Valentina y Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gordo. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Renato Oscar Montenegro, Silvina Paz y sus hijos Renato, Andrés, Gonzalo y Milagros participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Gordo. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Mariano Paz participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Arq. Patricia Legname acompaña a sus hermanos Cecilia y Tini y demás familiares en este penoso momento y ruega por su pronta resignación.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Atilio Davidsson, Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo A. Alegre, Maryte Aprile, sus hijos Gustavo, Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolás y Agustina María Alegre Aprile, su nieta Amparo Alegre Carbonel, despiden con un fuerte abrazo a su amigo de la vida. Hasta pronto Gordo, ya volveremos a encontrarnos con ustedes para volver a bailar, la música de Phil Collins, como lo hacíamos en las juntas, hasta pronto.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Ricardo Marhe, Luisa Santillán y sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lázaro Piccardi acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Atilio, Richard, Shalo, Violet, Sarita y Silvia Chara participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este difícil momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Sebastián Aprile y familia acompañan con profundo dolor a su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Señor dale el descanso eterno y brile para el la luz que no tiene fin ". Las amigas de Chichi de Turismo F.A.S. Yolanda Garcia de Robles y flia. y Lucia Kovilanki de Peralta acompañan con profundo dolor a sus familiares, se ruega una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Laura Guevel, Alfredo Borigen y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Alberto y ruegan por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gabriel Jorge Llapur, María Elena Sydow, sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea , María Gabriela y familias acompañan con profundo dolor tan irreparable pérdida a su querida familia, pidiendo oración a su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. CPN. Gabriel Arturo Llapur, Sabina Lapalma, sus hijos Guadalupe, Valentina y Tomas Llapur Lapalma participan con profundo dolor y acompañan con oraciones a sus queridas familias.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Querido cuñado que Dios cuide tu alma eternamente. Claudia Aprile, Alfonso Migueles, Valentina Cavallotti y Andrés Martínez.. Ya descansas y disfrutas del gran Reencuentro !!

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Alfredo Ducca, Luciana Scarpellini, Agus, Luly y Alfre participan con dolor el fallecimiento del querido Gordo. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Alejandro Ducca, Delfi, Ale y Gusti participan con dolor el fallecimiento del querido Gordo. Elevan oraaciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Compañeras de turismo F.A.S de Chichí la acompañan en este doloroso momento, elevan oraciones en su querida memoria y hacer extensivas sus condolencias a toda la familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas y Natalia Guido; Juan Pablo y María Esperanza Lorefice; Javier y Milagros Ordóñez; sus nietos Lourdes, Florencia, Agustina, Tomás, Augusto, Juancruz y Manuela participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Santiago Mansilla y flia. participan el fallecimiento del papá de sus queridos amigos; Tomás y Javier y acompañan a su flia. por irreparable pérdida.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Enrique José Billaud, Carolina Traine y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Andrés Camilo Pereyra y sus hijos Ignacio, Luciana y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lita Berdaguer y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lic. Gonzalo Mansilla y Viviana Kozlonsky, sus hijos Inés, Guillermo y gonzalito participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Estrella Pereyra y Chacha de Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Jorge Gómez y Soledad Ferreira acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Gustavo Saad y su hijo Safir participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su querida flia. Ruegan oraaciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. María Elena Llapur, sus hijos Elena y Gregorio Degano, Eugenia y Pablo Dramis, sus nietos Mane y Mati, Gregorio, Pedro, Inés, Tomás, Cami, Josefina y Mora participan de su fallecimiento y despiden al gordo con muchísimo cariño.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Assís y Estela Lastra participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración por eterno descanso de su alma.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Héctor Montenegro y Marta Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Francisco Viano, Claudia Montenegro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Que los ángeles del Señor lo reciban y lo hagan gozar de la vida eterna". Juan Roberto Montoto, Maria Elizabeth Canllo de Montoto y flia. participan con profu ndo dolor la irreparable pérdida. Ruegan al Señor consuelo para la flia. en tan difícil momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Los amigos de su madre; Lili Bertolotti, Stella Guadagnoli y Teresa López participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento. ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Nicolás Allub y flia., participan su fallecimiento y ruegan orciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Aldo Sialle y Mamily Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio y sus respectivass flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ricardo O. Tapia, su esposa Enina Coronel de Tapia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su querida familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tus empleados de Peluche; Franco, Ernesto, Mariano, Eugenia, Sofía y Mauro participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Ricardo Llapur, su esposa Angela y sus hijos Ricardo, Fabian, Daniela y Mariano participan con dolor su partida al Reino del Señor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Aurora Ramos Taboada y sus hijos María Victoria y Benjamín Zavalía acompañan con mucho cariño a su flia. en esste momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. En nuestro corazón por siempre; Miriam Martinez e Ivan participan con profundo dolor ssu fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Cira Angélica Costas de Chedid, sus hijos Walter Chedid y flia; Luis Alberto Chedid y flia; y Carlos Marcelo Chedid participan el fallecimiento del hijo de su querida amiga Chichi y acompañan con profundo dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Walter Chedid, su esposa María Isabel Raed y sus hijos Walter y Virginia Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Andrés Dalale y su esposa Graciela E. Fernández y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Chucho Navelino, Ale Rafael y Mudo Curet; Gabi Rufino, Claudio Silva, Juan Chazarreta, Bettina Zaiek, Carlos Araujo, Marcela Kezberg, Pucho Montenegro, Cecilia Habra, José Emilio Jozami, Pablo Pericás, Claudia Barneche, Rosana de Arzuaga, Riki Abate, Cecilia Vittar y María Elvira Santucho participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Manuel Ibarra, Marta Camuñas y sus hijos Florencia y Javier participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amalia, Curro, Silvia y Marcelo, Wilton y Soledad y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones a su familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Por siempre y hasta siempre amigo querido... El propietario Poxipol Tucumán Jorge Francisco Pece y su personal participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. El supervisor de Akapol - Poxipol, Luis Adolfo Ríos y su señora participan con propfundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Teresita Nuno, Marina Victoria y Fernanda Auat participan con dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Raúl José Jaláf, Roberto Jorge Jaláf y Edis Vilma Jaláf de Taín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Raúl Felipe Salim y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ernesto Schammas, sus hijos Selena, Federico, Malena y Mercedes participan con profundo pesar y dolor su fallecimiento, y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Edis Vilma Jaláf de Taín y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a nuestra querida amiga Chichí-su madre- y hermanas; a Gabi, sus hijos y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Cuqui Salim, Luis Felipe y Miguel Ernesto Bazzarelli participan con inmenso dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Susana Manzur, sus hijas Valentina y Máxima acompañan a Tini, Ceci y Cecilita y demás familiares en este momento de dolor. ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Querida Chichí y Ceci, que el Señor les dé toda la fuerza para atravezar este doloroso momento. Viviana Tarchini participa su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. El Padre Gregorio Makantassis y familia elevan oraciones por el eterno descanso de su amigo Alberto, pidiendo al Señor bendiga y fortalezca a su familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Eduardo Fuhr y Cecilia Llugdar, Hugo Tonero y Lucrecia LLugdar y sus respectivas flias. participan su fallecimiento con dolor y acompañan a su flia. en este dificil momento., Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Francisco A. Cavallotti y Nora T. de Cavallotti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Nazario, su esposa Maria A. Zuain, sus hijos Daniela y Gonzalo participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Gordo y acompañan a su flia. en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ernesto Daher, su esposa Viviana Yapur, sus hijos Camilo y Paula participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gordo y ruegan oraciones por la paz de su alma.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tus compañeros y amigos de la Facultad que no te olvidarán; Germán Cerro, Jorge Azar, Oscar Lami, Orlando Pereyra y Raul Gerez acompañan a su flia. con profundo dolor. Ruegaan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Beatriz, Nilda y Félix Delcolla con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su eterno desscanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Julia Assís de Migueles e hijos y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tere Pandolfi ( a ), participa y acompaña a Cecilia y Chichí en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ricardo Bonino, su esposa Florencia Chamas y sus hijos Guadalupe, Estefanía y Bautista participan con profundo dolor su partida y abrazan con mucho cariño a su flia. en estos momentos de dolor. Gordo querido vives por Siempre en nuestros corazones. ¡Gracias por tantas lecciones de vida!

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos abrazarán la misericordia". Zuni Assís de Retamosa, sus hijos José Manuel y Silvia Paz, Marizú y Adrián Pellene, Ana y Damián Pizarro, y Pablo participan con profundo doloor el fallecimiento de su querido primo Alberto y elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para toda su flia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Aida Gramajo participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Maria Gabriela Leoni y sus hijos Martin, Javier, Josemaria y Maria del Pilar Messad Leoni acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Enrique Llapur, Adriana Tauil y Eugenia Maria Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tu hermano del alma Leo Barchini, su esposa Maria del Carmen y su hija Sofia participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lili Bertolotti, Kuki Cerro, Betty Cerro, Runy Weyenbergh y Techi Abalos lo despiden con inmensa tristeza y acompañan en su dolor a su querida flia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Enzo Carabajal, Patricia Ríos y sus hijos Martina y Agustín participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Nelibé, María Cecilia Cecilia Turk y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y ruegan por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor al querido Alberto, acompaña con cariño y en oración a su mamá, hermanas y a sus hijos. Que su alma descanse en el Señor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Anita Castiglione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y hermanas.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Carlos Toia y María Inés Castiglione lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a Cecilia y familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. José Andrés Rivas, Susana Ribas Meneclier, sus hijas Mariana y Pay y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Beatriz Gelid y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi y familia participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el descanso de su alma en el Señor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Héctor Campitelli lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. Juan Rodríguez Ribera (a); Soledad Lombardi (a); hijos y nietos comparten con profundo dolor la partida de tu hijo, Chichí, y elevan oraciones para la cristiana resignación de tu familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. No hay palabras para decirle a una madre cuando el hijo se va... Sos una gran luchadora y la vida te enfrenta hoy a la prueba más dura. Te abrazo fuerte Chichí, con todo mi cariño y agradecimiento, a vos, a Cecilia, Graciela y toda tu hermosa flia. ¡Adelante Chichí! Trajiste el arte a nuestras vidas y el arte ayuda. Hetel María Beatriz Matach.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios". Juan Atíe Saad, Ángela F. de Saad y familia participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a Chichí, hermanas, hijos y demás familiares ante tan difícil momento que hoy les toca vivir. Elevan plegarias por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Lilián Bucci participa su fallecimiento y ruega la paz y resignación para toda la familia Chamas - Llapur.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Willi Ávido, su esposa María José Filippa, sus hijos Virginia y Augusto participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, elevando oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Santiago Lami Hernández y Virginia Asencio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en este doloroso momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Emilio René Sialle participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (Q.E.P.D.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. "Gordito querido no te olvidaremos nunca". Diego Braia, Karina Schmieloz y sus hijos Ignacio, Franco, Abril, Lucia y Florencia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo del alma "Gordo". Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Irma Ise de Velarde sus hijos con sus respectivas familias participan con gran pesar el fallecimiento del querido Gordo y acompañan a su madre, hermanas e hijos en el dolor.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Cristina Alluz y sus hijos Miranda, Eugenio y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan especialmente a Chichi. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Siempre en nuestros corazones! Gabi y Nico.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Propietarios y personal de Transporte Santa Marta del Norte participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque esté muerto vivirá (S. Juan 11,25) Olga Anzani acompaña a su madre Chichí y hermana Cecilia en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Rossarina Milan, Luis Franzini participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia su perdida. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. July Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia, a Chichi, Cecilia y Marta, en estos momentos tan difíciles. Se ruega oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Raul A. Zavalia te despide con dolor por tu partida pero sabiendo que estas junto a tus seres queridos. Chau amigo Dios te ampare en sus brazos.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ramiro López Busto (a) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del Gordo y acompaña a Chichí en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Pedro Argés, Maria Emma Caballero y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina lamentan el fallecimiento de Alberto y acompañan en el dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y sus respectivas familias acompañan a la familia Llapur en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. La familia Curi: Leandro, Graciela y Victorio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Teresita Beltrán Neirot de Leoni, sus hijos Matesi, Carlos, Raúl y Gabriela acompañan con mucho cariño a su familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dr. José Aldo Yunes, María Elvira Santillán e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar y su hija Dalila participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Chichi y familia.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Luis Francisco Bacciono, María Inés Costas, sus hijos María Esperanza y flia. Francisco y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Alfredo Basbus, Sra. e hijos, acompañan a Chichi, en su dolor por irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Rosa Llapur, sus hijos Claudia, José y familia; Hernán y flia; y Sergio Falcione participan con dolor su fallecimiento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Jacobo Fernando Llapur y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Blanca y Edmundo Llapur acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Ricardo Touriño lamenta la pérdida de el querido Gordo y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Tus amigos del Grupo Tierra Santa: Eduardo Firvida, Jorge Chamas, Presbítero Pablo Sanor, Enrique Smith Estrada, Hernán Oberlanden y Enrique Chamas te despiden, querido Alberto. Gracias por tu alegría, amistad y compañía de viaje; ahora contamos con tu intersección para los que aún peregrinamos al encuentroa con Dios. Saludan a su familia y rezan oraciones en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Las amigas de Córdoba de Graciela Llapur: Claudia, Mirna, Luisa, Caro, Vicky, Nèlida, Flor, Marcela y Alicia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chichi, Graciela y Cecilia en este triste momento, elevando una oración en su memoria.

LLAPUR, ALBERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17 en Capital Federal|. Hugo Ferreira y Alicia Contreras, sus hijos: Martín, Maria Belen y Maria Sol participan con profundo dolor el fallecimiento de Alberto y acompañan a las queridas Chichi, Graciela y Cecilia en este momento de dolor.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Enterados de su fallecimiento en nuestra ausencia acompañamos con dolor a sus hijos y familiares en este dificil momento; Manuel Ibarra y Martita Camuñas. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Su nieto Carlos Gabriel Jensen, su esposa Carolina López y su hija Milagros Jensen participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Compañeros de Planeamiento de la Educación: Lic. Josefina Alcaide, Pedro Bravo, Ramón Bucci, Pedro Tarchini, Mirta Fernández, Mirian Torres, Luciana Reynoso, Patricia Roldán, Graciela Figueroa, Silvina Mansilla, Belén Cianferoni; acompañan a sus hijas Laura y demás familiares en estas horas de profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Arq. Rocío Araya; Germán Prado y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Lic. Evelia Lazzorene y Lic. Josefina Alcaide participan del fallecimiento del padre de la Sra. Laura Martínez de Jensen. Ruegan oraciones a su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Castor López, su esposa Carolina García Zavalía, sus hijos Carolina y Carlos Jensen; Castor y Rocío Speranza; Joaquín y Lucila Lavezzolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Argibay Garma y sus hijos Joaquín, María Magdalena y Javier Nicolás Juárez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Mario Enrique Anna, Elena Piñon e hijos acompañan a la familia Martínez en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Solidario y generoso, diseñó el edificio del Hogar Luis Braille y asesoró en su construcción. El Centro Amigos del Ciego le recuerda con gratitud y acompaña a su familia en el dolor.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Dr Mario Palavecino, Ana María Díaz y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de tristeza.

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Ricardo Touriño lamenta la pérdida de Ricardo y acompaña a sus familiares en tan doloroso momento.

MORALES, FRANCISCO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus hijos Jorge, Lito, Luky, Ely, H. pol., Marcelo, Mario, Claudia, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, FRANCISCO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su primo Romualdo Morales, Dominga Pérez, sus hijas Mirian, Alicia, Gladis, Silvia y Mónica Morales. Ruegan una oración en su memoria. Te vamos a extrañar tío, te llevaremos siempre en nuestro corazón. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MORALES, FRANCISCO DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Los amigos de su hijo Jorge de la calle 2 y 52 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de pesar.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. "El que cree en Mí no morirá jamás, vivirá para siempre"... J.C. Sus sobrinos Walter José Salvatierra y familia; y María Elina Salvatierra y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso y el pronto consuelo de su familia.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. José Alberto Reyes, su esposa Lucía Cristina, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra y sus hijos Rosalba, Irina, Raúl y David; Elisa Salvatierra, Daniel, Marianela y Germán Muratore y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Los miembros de la comunidad del Instituto Superior Santiago el Mayor acompañan a su compañera Isabel "Kelly" Velázquez y elevan plegarias por su familia.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento acompaña a su hija Kelly y toda la familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por una feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Daniela Missio y Norma Fernández participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Kelly. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Los miembros de la Asociación Cooperadora del Menor y la Familia (ACIMIF) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Pogo, socia fundadora de esta institución. Se elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Rector Ing. Luis Eugenio Lucena, Vicerrectores Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, Docentes, Administrativos y alumnos de la U.C.S.E. participan del fallecimiento del padre de la Profesora Isabel Velázquez de Reyes, Directora del Centro de Información Universitaria, a quien acompañan con afecto y oraciones.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Zully y Gustavo Sabalza participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Don Alberto: ¡Nuestro vecino durante 14 años! Un señor y caballero con todas las letras y cualidades Ud. comenzó el verdadero camino. Descanse en paz. Acompañamos a Pogo, Kelly y Albertito con sus familias en el dolor. César Atilio Rivero, su esposa Dodi Cáceres e hijos Fabio y flia., Mariana, Marcela y Cocó y flia.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la mencionada Facultad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de Luis Alberto Velázquez, quien fue el padre de la Docente del Departamento Académico de Informática Prof. Isabel Velázquez de Reyes. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. Nilda Rosa Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano e hijo Dr. Horacio Renato Alfano lamentan profundamente el fallecimiento del esposo de su querida amiga Pogo. Ruegan pronta resignación para su familia. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Hace nueve días que sentí me desgarraban el corazón, nueve incansables días que mi alma te busca, hace nueve días que tus "Nenas" te esperan frente al umbral de tu casa, hace nueve noches que la soledad me abraza y me dice tu nombre. Pero no importa solo Dios y la Virgen nos sostienen. El dolor se mitiga al saber que estas en paz. Amarte ¿hasta la eternidad; madre-heroína. Sus hijos: Víctor, Roxana, y Federico; sus hijos políticos, Miriam y Carlos, tus nietas Nadia y Yemina, tu bisnieta Evangelina, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

MORALES, JOVINO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/15|. Hermano, hoy se cumplen 2 años de tu dolorosa e inesperada partida a la casa del Señor. Un día como el de hoy dios te llevó de nuestro lado, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz junto a nuestra madre Clara y a nuestro hermano Ramón. Sus hermanas y sobrinas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery.

PERALTA, OSCAR RAMÓN (Chito) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/10|. Chito querido, hoy hace 7 años que levantaste vuelo a los brazos del Señor y nuestros padres, que seguro estarán acunando a su hijo amado. Hermano, vivirás por siempre en lo más profundo de nuestros corazones, tus amados hijos Andres, Emanuel y Gimena, tus hermanos Yolanda, Sara, Pocha, Nene, Blanca, Jorge y demás familiares invitan a la misa a oficiarse hoy en la Parroquia San José (Bº Belgrano) a las 20.30 hs.

PURULLA, FELIPE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/16|. Hoy puedo recordarte en paz y tanto amor siempre, sentir tus manos agrietadas de tanto trabajo, de tanto andar, puedo escuchar tus pasos en madrugadas frías que te ibas al corral del matadero y el traqueteo del caballo para nuestro sustento y me enseñaste a trabajar y pude verte a la par de mi madre que sin estar juntos laburaron tanto de par a par, enseñándonos lo que es vivir con respeto y dignidad hay tantas cosas que puedo escribir, hay tantas cosas que hay dentro de mi, hoy se que usted papi hizo una gran obra y su trabajo no fue en vano porque en tu vida fuiste nuestro padre y te cuidamos como el mejor tesoro. No te fuiste estas aquí en la briza de la mañana, en la luz del sol te encuentro en la sonrisa de tu nieta y en las alegrías y tristezas de la familia, humilde pero serena con dignidad, como vos nos enseñaste viejo, con la certeza del deber cumplido y debe descansar en la paz que nuestro amor esta unido mas allá de la eternidad. Tu hijo Pedro Rafael Purulla, tu nieta Virginia Micaela, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, del Bº Jorge Newbery.

PURULLA, FELIPE RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/16|. Hoy hay al cumplirse un aniversario de tu triste partida no encontramos palabra para expresar lo que sentimos, a través de estas líneas quisimos reflejar alguno de nuestros sentimientos y recordarte de la mejor manera. me visitas de noche en mis sueños, vienes a mi y me abrazas, me despiertas, me despierto y me pregunto dónde estás que ya no puedo verte viejo, pero seguirás conmigo con tus bellos recuerdos. Tu hija Elena Purulla, Nahuel Purulla y tu nieto Lucas Sandez y María Medina, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita. Bº Jorge Newbery.

SEQUEIRA, CLAUDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/02|. Un año más de aquel enero que de pronto todo quedó en tinieblas, partiste sin un adiós, desde ése cruel día nada fue ni será igual, te llevaste mi sentido de ser feliz. Mi amor vive en nuestras vidas es imposible un olvido, solo una madre puede definir este dolor que no tiene cura. Hoy a las 21.30 te recordaremos con una misa en la parroquia Nuestra Señora del Valle, Laprida. Tu madre María Eva Afur, tus hijos Gonzalo, Rodrigo, Constanza, Lourdes y Augusto.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CABRERA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Su padre Vicente, sus tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Misericordia. SEPELIO SANTIAGO-NORCEN

DÍAZ, SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/17|. Sus hijos Omar, Roberto, Bruno, H. pol., María Alejandra, Rosa Isabel, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 16. Casa de duelo Belgrano 532 S.V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, IRMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. "Señor envia tu luz, tu amor como guia y consuelo para su familia". Directivos y Personal de la firma Simón Hnos. S.A., acompañan a su colaborador y compañero Oscar Figueroa, en tan sentido dolor por el fallecimiento de su Sra madre. Rogamos oraciones en su memoria.

FIGUEROA, IRMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/17|. "Dale Señor el descanso eterno". Luis R. Simón, Jaime Simón, Jaime R. Simón, Luis O. Simón y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Oscar Figueroa. Rogamos oraciones en su memoria.

OCAMPOS, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Alumnas de su hermana Teresa de los talleres de tejido y pintura del club de abuelos de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Tere y flia. en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Padre, hoy se cumplen nueve días de tu inesperada partida al Reino de los cielos. Soportaste con fortaleza y entereza tu enfermedad. Sus hijos Clarita y Carlos,hijos políticos Rossana y Miguel, nietos Miguel, Alex, Maxi, Carla, David, Agustín y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 en Pquia. Santiago Apóstol. Se ruegan oraciones a su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Amado papá: es inmenso el dolor que sentimos desde tu partida al Reino Celestial. Sólo el consuelo de saber que ya descansas en paz junto al Señor nos ayudará a seguir. Tus desconsolados hijos Carlos D., Clara Elizabeth, Iveth Ileana, hijos políticos Rosana, Miguel y Dante, nietos Carla, David y Agustín; Miguel, Alex y Maxi; Fiamma y Fiorella, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, a las 20:30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Su primo Ramón Gerez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Sus primas María Alejandra y María Fernanda Quintans, María Eugenia Yamanga y tus sobrinos Constanza, Ana Sofía, José Ignacio, Nazareno y Cande participan con profundo dolor en su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. El Sr. administrador y subadministrador de la Caja Social de Santiago del Estero, demás funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra síndica Dra. Noemí Claudia Garnica, se ruega una oración en su memoria.

GARNICA, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/17|. Miguel Ángel Murad e hijas Laura y Tamara Murad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en