Se podrá verificar "al instante" a extranjeros que lleguen al país

25/01/2017 -

El director Nacional de Migraciones, Horacio José García, reveló que dos sistemas de información, conectados con la base on line de Interpol, permitirán verificar al instante los datos de las personas que tramitan el ingreso al país.

Éste es el dato central del decreto que el presidente Mauricio Macri firmaría la semana próxima, que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales, además de acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.

"Esto está en la ley. El decreto en el que aún se está trabajando no la modifica. Lo que nos da son herramientas porque no tenemos métodos claros ni estándares de información que nos permitan verificar con anterioridad si la persona que quiere ingresar al país tiene antecedentes, no sólo penales, sino también alertas sobre ciertas conductas, como pueden ser la participación en actividades terroristas", explicó García, no sin antes aclarar que el DNU hace hincapié en ‘los sistemas operativos y preventivos, que básicamente están orientados a la seguridad’.