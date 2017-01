Prosiguen los playoffs de los torneos de Ascenso y Primera

25/01/2017 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche seis partidos de playoffs de los torneos de Ascenso y Primera.

Por el Ascenso, en el Polideportivo, se enfrentarán La Fusión y Profesores (dirigirán Ponce y Salto).

Por el Torneo de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Villa Mercedes, Juveniles Villa Mercedes vs. Agem (Jorge y Cheín); en Coronel Suárez, Coronel Suárez vs. Yanasus (C. Regatuso y Bucci); en Moreno BBC, Don Bosco vs. Maxihogar (Gerez y Munizaga); en Huaico Hondo, Los Flores vs. La Villa Básquet (Nieva y Festa); en Defensores del Sud, Amigos de Pepi vs. CyAC (Ruiz y Torres).

Cada equipo deberá presentar el carné correspondiente y un oficial de mesa.