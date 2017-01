Sebastián Saja fue presentado en el Real Zaragoza

25/01/2017 -

El arquero argentino Sebastián Saja, ex Racing Club, se incorporó ayer al club Zaragoza, de la segunda división española de fútbol.

"Uno siempre tiene aspiraciones de jugar en grandes equipos y tener grandes desafíos y cuando un equipo como Real Zaragoza se fija en uno además de trasmitirle mucha responsabilidad, porque estos equipos demandan mucha responsabilidad, hace que se ponga orgulloso de que una institución tan grande se haya fijado en ti", destacó.

"Cuando me enfrenté a Zaragoza en la primera vuelta con el Gimanstic demostró calidad y potencial y confío en que la segunda vuelta va a ser buena y el equipo a final de temporada estará donde merece, que es mucho más arriba", expresó

Sebastián Saja se definió como un arquero "sobrio" que ha ido creciendo a lo largo de su carrera deportiva en cuanto a aspectos técnicos.

El fútbol actual requiere que el portero sea un jugador más y he intentado crecer en eso. Tengo experiencia y tranquilidad. Me ha tocado jugar en grandes equipos y siempre he mantenido la misma conducta en los buenos y malos momentos. He tratado de ser equilibrado", destacó.

Saja, de 37 años, jugó en los clubes españoles de Rayo Vallecano y Córdoba, en 2004, y en Gimástic, el año pasado.

El arquero bonaerense comenzó su carrera deportiva en San Lorenzo de Almagro en 2000 y luego jugó en Brescia (Italia), Rayo Vallecano, Córdoba, América (México); Gremio de Porto Alegre (Brasil), AEK de Atenas, de Grecia.