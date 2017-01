Fotos Cuáles son los 10 productos locales que podrían perder si Trump suspende su importación

25/01/2017 -

Mientras el Gobierno estadounidense decidió esta semana la suspensión del ingreso de limones provenientes del Noroeste Argentino, la preocupación que esa restricción se extienda a más productos y en especial a aquellos que se producen en Santiago se instaló en distintos sectores locales que exportan hacia aquel destino.

Si bien la provincia no es una gran exportadora hacia EE.UU., -de hecho el país tampoco lo es-, hay una serie de productos que de acuerdo con las distintas estadísticas del Indec se venden hacia ese destino y, representan importantes ingresos para esos sectores.

Por ejemplo, en el caso de la miel, la Argentina exporta alrededor de 60 mil toneladas de miel que produce el país, unas 30 mil toneladas, el 50% tiene como destino a EE.UU. En ese porcentaje, también hay miel santiagueña.

"Aparentemente por el volumen de miel, no habría ningún problema pese a la preocupación que hay en el sector y en principio la miel no estaría en la mira, más teniendo en cuenta que EE.UU. no tiene suficiente miel para su consumo interno, con lo cual si surge alguna medida como la que surgió para el limón vamos a estar muy mal", señaló Gonzalo Avila, integrante de la cooperativa local Coopsol.

Agregó que "tenemos envíos previstos para este año. Ya desde el 2010 que se está exportando a EEUU, pero las expectativas es que no suceda nada, tenemos embarques previsto para el próximo mes".

Además de la miel, Santiago exporta otros productos en su gran mayoría primarios, por un monto superior a los u$s 21 millones a EEUU, sobre un monto global de exportaciones según el Indec, de u$s 556 millones anuales. Esto es lo que reflejan las estadísticas de 2015.

¿Pero, qué productos se exportan a EE.UU.? En orden a los montos exportados, el mayor ingreso es por residuos de la industria alimentaria, unos u$s 12 millones, más de la mitad del total exportado. Luego, vienen los cereales por u$s 4,6 millones. Semillas y frutos oleaginosos por u$s 1,7 millones, la miel por u$s1,3 millones, luego componentes de calzado por más de u$s 39 mil.

Del total exportado a EE.UU., a valores de 2015, sumaron un monto aproximado a los U$S21.011.817, lo que equivale a unos $199.612.261. En total, todos los productos exportados hacia ese destino sumaron unas 62 toneladas de producción local. Si se hace un promedio, cada tonelada de producto, se comercializó a unos u$s 339 mil. La participación del destino EE.UU. en las exportaciones globales de Santiago, representan entre el 4 y 5%.

Otros destinos

Por otra parte, los datos del Indec señalan además que en el 2015 la provincia de Santiago del Estero exportó un total de 556 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual acumulado respecto al 2010 de 1,3% y una caída respecto al año anterior de 34,3%.

Los productos que se destacaron fueron cereales -maíz- con un 44,9% de participación en el total exportado, cuyo valor descendió 51,5% respecto al año anterior. Les siguieron semillas y oleaginosos con un participación del 24,5%.

Los principales destinos de las exportaciones fueron China, Asean, Magreb y Egipto. l