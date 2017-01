Fotos VISIÓN. Néstor García explicó que hay falta de ritmo en algunos jugadores que hace tiempo no jugaban.

25/01/2017 -

Néstor "Che" García está enfocado en resolver los problemas de juego que viene mostrando el equipo desde inicios de temporada y que se acentuaron en los últimos días con la racha adversa de seis derrotas consecutivas.

El entrenador bahiense dejó en claro que está convencido de que saldrán adelante, pero que el tiempo será su mejor aliado.

"Aunque los resultados no nos fueron favorables, hemos tenido posibilidades de ganar partidos, pero los perdimos. Estoy abocado al equipo, trabajando y ocupándome. Cuando hay situaciones así hay que ocuparse, hay que meterle mucha mano. Es un equipo nuevo, con entrenador nuevo y jugadores nuevos. Yo creo que hay que empezar a interpretar cuál es el rol de cada uno para poder empezar a sacar cosas positivas a este equipo. Tenemos material para pelearle de igual a igual a cualquiera e ir a jugar por cosas importantes", explicó en diálogo con unocontraunowe.com.

García se mostró preocupado por los altibajos de su equipo. "Pasamos de lo sublime a lo ridículo. Por momento dominamos a todos los equipos por 16 puntos aproximadamente y después caemos. Creo que esto pasa porque hay falta de ritmo en algunos jugadores que hace tiempo no jugaban. Y sobre el final tomamos decisiones erróneas. Ahora tenemos que encontrar una solución lo más rápido posible", opinó

Luego, aseguró que no se realizarán cambios en el plantel: "No habrá cambios, no se me cruzó por la cabeza. Como cuerpo técnico, tenemos un apoyo total de Gerardo Montenegro y de la comisión directiva. Ellos se dieron cuenta que tuvimos posibilidades de ganar, entonces estamos abocados a tratar de cortar esta racha negativa".

Por último, explicó que el proceso llevará tiempo. "Uno cuando gana tiene un poco más de flexibilidad para trabajar y nosotros ahora creo que tenemos que estar seguros de los que estamos haciendo. Esto es un proceso que yo pensé que iba a ser un poco más corto. Ya le dimos todo un informe a la comisión directiva de que lo que nosotros sentíamos, que a partir de que empezara la Liga íbamos a necesitar entre cinco y seis semanas para que el equipo tenga una regularidad", señaló.