Fotos CASO. El contenido de la escucha también puede llegar a tener otras implicancias, dijo el fiscal Marijuan.

25/01/2017 -

El fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó que pidió investigar a Cristina Kirchner por el "armado" de causas al que se refiere en el audio que se dio conocer entre la expresidenta y Oscar Parrilli.

"Es poco feliz (la expresión ‘a este tipo hay que matarlo’) porque hemos tenido un muerto (dijo en referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman). Será todo motivo de análisis e inclusive la explicación que tengas que hacer sobre si es coloquial o no (la expresión) la van a tener que hacer en un expediente. No por simplemente hacer una afirmación de que todos los días digo ‘a fulano de tal hay que matarlo’, con eso simplemente no desaparecen los efectos jurídicos que pueda tener esa manifestación", expresó Marijuan.

Relación

Marijuan también explicó por qué ese fragmento del audio puede ser utilizado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. "Stiuso cuando declaró en la causa por la muerte de Nisman dijo que lo habían mandado a matar, quizá él encuentre alguna trascendencia en las manifestaciones".

El fiscal afirmó que la escucha fue "ordenada por un juez en el marco de una causa constituida legalmente y cumpliéndose con todos los pasos que establecen las normas procesales", y que es "absolutamente legal" ya que "se había considerado útil para el avance de la investigación que tiene que ver con el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público del titular de la AFI (Parrilli) en lo que tuvo que haber dispuesto para la búsqueda de Pérez Corradi".

Marijuan eligió no guardarse motivos y reveló por qué decidió denunciar a Cristina Kirchner a partir de este diálogo con Parrilli: "Por un informe de inteligencia, no por el audio, al que no tuve acceso y se me advierte que en una comunicación que estaba teniendo el ex secretario de Inteligencia con la ex presidenta se hablaba sobre la posibilidad de haber armado causas judiciales. Más allá de la rectificación, entiendo que es una circunstancia que debe ser investigada. Entonces le pedí a (juez Ariel) Lijo que formule la denuncia en el expediente para que un juez traiga testimonios y los remita. Ese segmento va a ser investigado por el juez Casanello", resaltó.