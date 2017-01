Mariela Carabajal, mujer Pagana que trae su luz y oscurid ad a La Salamanca

25/01/2017 -

Mariela Malini Carabajal volverá a su tierra natal, La Banda, para presentarse en el Festival de La Salamanca.

La cantautora santiagueña presentará en el escenario "Jacinto Piedra" su disco "Pagana". En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Mariela habló del gran momento que vive con esta producción que la encuentra plena y en proyección.

¿Cuál es el sentido que le das a tu disco Pagana?

‘Pagana’, para mí, es puro acto creativo. Expresión de mis sentimientos y pensamientos acerca de nuestra cultura, esa simple manera de ver la vida, lo cotidiano, el paisaje, los aromas, el color de mi tierra, sus relatos y por sobre todo mi sentir profundo. La manera en que me embelesa con su singularidad; de alguna forma refleja un pensamiento racional y otro mágico, terrenal y espiritual.

El ser santiagueña, ¿te obliga a seguir la tradición escrita de los relatos mitológicos?

Yo al ser santiagueña no me veo en la obligación de repetir y seguir la tradición escrita de los relatos mitológicos, ser santiagueño. no es hablar de espantos y leyendas sino en la manera simple de ver el paisaje, la vida tranquila, brindando mi mensaje acerca de eso. Para nada una reproducción sino una forma de ver, sin perder la esencia del paisaje que me configura. "Pagana" es eso, el amor y la lucha contra la oscuridad, es también una de las contradicciones que todos tenemos en nuestro ser. Estoy feliz por todo lo que sucedió con "Pagana" porque desde Rosario, donde estoy viviendo, he podido presentarlo en Córdoba, Rosario, Neuquén y en Comodoro Rivadavia, pude participar de una agrupación del tío "Cuti" Carabajal que se llama ‘Cuti’ en familia.

¿Cuán dichosa es tu alma al poder cantarle a tu tierra?

La dicha que siente el alma de cantarle a la tierra es porque ese canto encuentra la conexión que uno tiene con el todo, con lo natural, con esa madre que lo concibe y nutre.

¿Tu ofrenda es el canto o contribuir, a través de tu filosofía, a generar conciencia sobre el apego a la vida, la defensa de la Madre naturaleza?

Mi ofrenda universal es vivir. La vida es un regalo, un milagro, mediante el canto que es mi forma de expresión agradezco el regalo de la vida. El universo es la vida en mí, llámese pachamama, el ser, el amor absoluto, el creador.