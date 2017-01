Una farsa: "Cande" y Rodrigo fueron novios por dinero

25/01/2017 -

El romance más comentado de los últimso días resultó ser una gran farsa. Rodrigo Noya y Candela Ruggeri confesaron que su "relación" fue armada como parte de una estrategia publicitaria.

Mucho se especuló sobre qué tipo de vínculo unía a la modelo con el popular actor y finalmente ellos lo contaron.

"Esto fue parte de una campaña que nos propuso que hiciéramos una serie de ‘salidas románticas’ para que la gente piense que éramos pareja y así romper con el prejuicio de que las parejas no pueden ser desparejas, para que la gente tome conciencia", explicó Noya en "Intrusos".

Además Rodrigo bromeó: "Yo entiendo, no pueden creer como alguien tan fachero como yo le puede dar bola a una mina como Cande. Lo que sí quiero decir, en serio, es disculpas si les mentimos, espero que entiendan que era para tomar conciencia y también le quiero mandar un beso enorme a mi novia, Sofia, que es tan linda como Cande".

Por su parte, la modelo agregó: "Es como Rodrigo dice, nos propusieron armar un "romance ficticio desparejo" para ver qué pasaba en la gente y la verdad es que hubo todo tipo de reacciones. Queríamos dejar en claro que lo importante es la actitud, no la apariencia. Además, yo a él no lo conocía, pero ahora puedo decir que es el tipo más gracioso del mundo".

El romance fraudulento entre Candela Ruggeri y Rodrigo Noya, producto de una campaña publicitaria no pasó inadvertido. Guido Morán, uno de los protagonistas de "Mi familia es así", en Villa Carlos Paz, realiza frecuentes campañas en contra del bullying y en diálogo con Teleshow expresó su enojo contra la ex Bailando y el actor: "Hay una responsabilidad en ser comunicador y laburar en este medio y ellos llegan a muchos pibes".

"Me pareció un horror que se hayan prestado en una campaña que parta de imponer una mentira, no es forma de comunicar algo positivo", definió el joven actor sobre la movida de prensa que hicieron sus colegas fingiendo que eran novios, para vender un producto.

La idea era: "Romper los prejuicios y demostrar que lo que importa es la actitud", explicó Ruggeri y Noya, por su parte, aseguró que no lo hizo por dinero: "Lo hice porque soy de los que siempre la remó para conseguir una chica. Y conseguí muchas siendo quien soy".

"No se puede combatir un prejuicio con una gran bola de mentiras y prejuicios", reflexionó Morán, que entiende que tanto él, como todos sus compañeros, al ser comunicadores tienen una responsabilidad muy grande, ya que muchos jóvenes los siguen, es por eso que considera estos mensajes como "peligrosos".

"Primero que moralmente no podes cobrar por hacer una campaña de ese tipo, segundo, la belleza o no belleza es tan subjetiva como personas hay. Es un mensaje que puede afectar muchísimo en la autoestima de muchos que ya la tienen golpeada por las normas que la sociedad nos pone", continuó. Para el actor de "Mi familia es así", es erróneo el rol en que cada uno de los protagonistas se ubica: "Ella sola se cosifica. Son cosas delicadas con las que no hay que jugar, tenés un público muy vulnerable que mira hasta qué ropa usas. Ella no se puede poner en ese lugar, de la súper inalcanzable por el hecho de tener ojos claros, ser hija de... y exitosa, qué le queda a la pobre mina que tiene el derecho de enamorarse y no tiene la suerte de ella en la vida. Confió en la buena fe de ellos, pero tal vez mal asesorados, fogonearon eso de que si no sos un pibe lindo, no podés estar con una chica como ella".