"El Dipy" contra "El Polaco": fiestas, excesos y operaciones

25/01/2017 -

Luego de un exitoso año en el "Bailando", "El Polaco" es uno de los personajes del verano y como tal, no tardaron en llegar las polémicas. "El Dipy" lo acusó de querer bajarlo de certamen conducido por Marcelo Tinelli y de participar de fiestas "con excesos".

"En la semana me llamaron cinco personas para decirme que "El Polaco" está haciendo fuerza con gente muy de arriba de Ideas para que yo no entre, todavía no entiendo por qué, ahora me llamó otra mina y me dice lo mismo, son seis personas", acusó "El Dipy" a través de un audio que Jorge Rial mostró en Intrusos. Aseguró que su colega también lo bajó de shows en Carlos Paz: "Yo tenía que tocar en un boliche muy importante y a éste muchacho se le ocurre que no iba a tocar otro día que el día que yo iba a tocar, me levantan las dos fechas. Me la callo, pero te metes con la comida de mis hijos... no quiso que toque yo, pero a una de esas él tampoco fue". Hubo una tercera fecha para tocar en el boliche, de la que "El Polaco" se habría bajado a último momento y lo llamaron al "Dipy": "Voy volando a Carlos Paz, termino de tocar y una persona re conocida me dice que "El Polaco" está haciendo una fiesta con excesos varios y con un montón de chicas contratadas, yo no voy". Si bien él no asistió a dicha fiesta, los problemas con su mujer, Mariana Diarco, llegaron igual ya que ella recibió un llamado en la que le aseguraban que él sí había estado allí: "Me llama mi mujer llorando, yo ya estaba en camino a mi casa, tuvimos que ir al médico’.