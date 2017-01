"Pochi" Chávez encontró refugio en Dios ante la muerte de su nieta y sigue trabajando

25/01/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Santiago Eduardo Chávez, "Pochi", sigue adelante con su trabajo de hacer reír a la gente. Pese a los infortunios que ha tenido en la vida, continúa plantándose en un escenario con actitud y dispuesto a brindar alegría a ese público que lo consagró hace ya 26 años. Pero, el dolor más grande de este connotado artista santiagueño fue la muerte de Josefina Chávez, su nieta de 1 año que murió ahogada al precipitarse en un tacho con agua, en el barrio Belgrano, de Quimilí. Procesar ese dolor es difícil, pero "Pochi" se refugió en Dios para calmar tanto sufrimiento. "El Señor es mi pastor, nada me falta", destacó a EL LIBERAL.

¿De dónde sacas fuerza para seguir llevando alegría a la gente después de la trágica muerte de tu nieta?

Es difícil, pero uno tiene que estar preparado para estas cosas porque la muerte le llega en cualquier momento. Yo estoy preparado porque concurro a una iglesia donde hablamos mucho de las pérdidas de los seres queridos. La muerte es parte de la vida y hay que seguir y tomar conciencia de que la vida continúa y que hagas lo que hagas ya no vas a recuperar a tu ser querido. Las desgracias ocurren cuando uno menos lo espera. Uno está mal, pero soy conciente de que la vida continúa. Llevo a ese ángel en el alma.

No sólo en la gente sino en Dios has encontrado contención para tus infortunios.

Cuando uno asiste a la iglesia aprende muchas cosas lindas, se sale de otras que hacen mal y que no se ha dado cuenta en su momento. Estando en contacto con Dios, uno aprende a limitarse, a cuidarse y a ser una buena persona, que es lo que quiere Dios de nosotros. Pese al dolor que tengo por la muerte de mi nietita, no me he tirado al muere porque sé que el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo que queda es el recuerdo en el corazón y seguir queriéndolo como si fuese que está vivo.

¿Qué te llevó a ir a la casa del Señor?

Voy para agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado hasta ahora, más allá de que he pasado por enfermedades graves, mucha pobreza, pero nunca he dejado de pensar en Dios quien me ha dado el amor de mi familia, de los amigos y haberme hecho popular.