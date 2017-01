Trump anunció que hoy comienza la construcción del muro con México

Hoy 08:02 -

El presidente Donald Trump comenzará a establecer acciones ejecutivas sobre inmigración este miércoles, enfocándose inicialmente en medidas para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

"Mañana será un gran día para la Seguridad Nacional. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!", tuiteó el martes en la noche desde su cuenta personal.

El tuit del presidente fue enviado unas horas luego de que varios medios afirmaran que el mandatario dedicaría el miércoles a establecer y firmar acciones ejecutivas sobre inmigración.

"Se espera que las órdenes ejecutivas del miércoles se enfoquen en la seguridad de la frontera sur, el cumplimiento de leyes de inmigración y ciudades santuario, según un funcionario de la Casa Blanca", tuiteó el periodista Robert Costa, de The Washington Post, dos horas antes del anuncio de Trump.

Actualmente ya hay unos 1,126 kilómetros de muro o vallado entre Estados Unidos y México.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!