Fotos A los 76 años falleció Antonio Tozzi

Hoy 10:59 -

Antonio Tozzi, gloria de Atenas de Córdoba y del seleccionado santiagueño de básquet, falleció a las 4.30 de la madrugada de este miércoles.

A los 76 años, el reconocido basquetbolista que formó parte de una época dorada del deporte, se encontraba internado en un sanatorio céntrico luchando contra el cáncer, que finalmente apagó su vida.

Cordobés por nacimiento pero santiagueño por adopción, se encontraba radicado en nuestra provincia donde formó su familia y echó raíces, formando incluso parte de la selección provincial.





TONY" TOZZI, PURO TEMPERAMENTO

Por Osvaldo Ricardo Orcasitas

La Asociación Deportiva Atenas, que se fundó el 17 de abril de 1938 y ascendió a Primera División en 1943, dominó el básquetbol de Córdobadesde fines de la década del '40 hasta fines de la del '50. Fue campeón consecutivamente durante ocho temporadas, desde 1948 hasta 1957, salvo el año 1953 cuando se intercaló el Deportivo Central Córdoba merced al gran desempeño del rosarino Alberto Andrizzi, un ex jugador que también pasó por el barrio General Bustos. Además logró el título en 1959.

El motor de tanto monopolio de Atenas estuvo impulsado por el trío que quedó en la historia como "Los Diamantes Negros". Lo integraron el campeón mundial Pedro Bustos, el "Negro" Jorge Martínez, ambos provenientes del básquetbol riojano, y Alejandro "Negri" Romero.

Ese fue el teatro basquetbolístico que formó al joven Antonio Héctor Tozzi, nacido en Córdoba el 5 de marzo de 1940 en la calle Galeotti 350, enfrente de la manzana de la sede.

Antes de la inhabilitación de por vida -acusados absurdamente de profesionalismo- que sufrieron Bustos y Martínez, llegó a alternar con ellos. Cuando los infantiles eran hasta los quince años, el Tony jugaba en esa categoría y simultáneamente lo hacía en primera. La precocidad del Tony ya se había visto en el Campeonato Evita: fue campeón a los 11 años con el equipo de "Estudiantes".

El periodista y ex jugador Juan Cisneros lo conoció muy bien, ya que lo vio desde chico y -además- lo enfrentó en la cancha:

"El Tony Tozzi era un jugador fuerte, atlético y con gran temperamento, buen rebotero. Fue uno de los primeros en tirar el jump-shot (saltando) en la Argentina y prefería el lanzamiento muy largo. Era limitado en el traslado (no tenía ductilidad manejando el balón, nulo con la izquierda), pero sí un gran defensor. Como experiencia propia en mis tiempos de jugador, lo marqué varias veces: no penetraba y, si lo hacía, no terminaba definiendo él. Hoy sería un tres. Había que reconocerle su lealtad en la cancha".

En una época sin éxodo todavía, Tozzi fue uno de los primeros basquetbolistas argentinos en jugar en el exterior. Lo hizo en la Associacao de Basquete XV de Piracicaba, ciudad del estado de San Pablo, Brasil. También, por extensión de cómo era llamado en el fútbol, se lo conoce por "XV de Novembro", ya que se fundó el 15 de noviembre de 1913.Después del Sudamericano efectuado en 1960, en Córdoba, lo llevó Wlamir, pero no pudo completar una temporada íntegra porque debió retornar por el servicio militar.

En 1961 el Tony Tozzi, junto con su hermano el "Negro" Raúl, que fuera campeón argentino con Córdoba ese año en Formosa, pasó al Club Centro de Fomento Barrio Observatorio de la calle Mariano Moreno 775.El barrio se llama así, porque a dos cuadras del club está el primer obsrervatorio del país creado por Domingo Faustino Sarmiento cuando fue presidente de la Nación. Hoy el club aún existe, la cancha de básquetbol sigue tal cual como en esa época, pero ya no está afiliado a la Asociación Cordobesa. Es sólo nostalgia.

En la temporada 1964 / 65 Barrio Observatorio fue cuando estuvo más cerca de ganar el Oficial anual de Córdoba, pero resignó el título en la tabla de posiciones por un punto (19 a 18) ante "Las Estrellas Blancas" de General Paz Juniors, que así fueron campeones por primera vez.

El periodista Gustavo Marcelo Farías, de "La Voz del Interior", autor del flamante y extraordinario libro "80 años de Oro" que historia al rico básquetbol de la Docta, precisa que el partido clave de esa vez se disputó el lunes 15 de marzo de 1965 y Juniors consiguió una victoria fundamental al ganarle 66-56 a Barrio Observatorio.

Volvió a Atenas, a la vez que incursionó en el básquetbol de actividad deportiva industrial en el equipo de la Fiat, por ser empleado de la fábrica. Con tal carácter y por pertenecer a la misma empresa apareció enItalia para jugar en Juventus, de Torino. No en la Lega, sólo para la competencia interindustrial.

En 1968 se radicó en Santiago del Estero y pasó al Juventud B. B. C., el club de Alfredo Tulli y Benjamín Arce.

Retirado del básquetbol santiagueño, cerró su larga trayectoria una temporada en Racing de Córdoba, en 1978. Esta extraña y complicada incursión fue fructífera: logró la vuelta de dicho club a Primera División. Viajaba solamente a jugar los partidos del fixture, según le confidenció al periodista santiagueño Pupi Vozza.

"Fui un jugador muy temperamental que tiraba (preferentemente desde las esquinas), reboteaba y marcaba. Empecé como delantero y terminé jugando en toda la cancha", se autoanaliza.

El mítico Campeonato Argentino de Básquetbol, en la década del '60, estuvo signado por el crecimiento competitivo, las calientes rivalidades y las perjudiciales broncas. En la 30ª. edición, realizada en enero de 1963 en Mendoza, hubo "un campeón incuestionable", tal la definición de la revista "El Gráfico", que fue Córdoba. En esa época había captado la emigración basquetbolística del país y eso favoreció para que pudiera presentarse con un equipazo que lo dirigió el nombrado Alberto Andrizzi.

La formación considerada titular estuvo integrada por Cleodomiro Oliva - Marcelo Farías (ambos de General Paz Juniors) - Antonio Tozzi (Barrio Observatorio) - Luis Alfredo Torrás (Rieles Argentinos) - y el tucumano Zoilo Domínguez (Atenas).

Luego alternaron los internacionales Felipe Fernández, otro tucumano, y el entrerriano Hugo Oliva (los dos de Atenas), más el chaqueño Zvetozar Nitchtvich (Los Cóndores).

Al base Lucio "Chiquitín" Regina (también de Atenas) se lo recuerda por la retención de pelota que hizo contra Capital Federal, fundamental para ganar el partido llamado "la final adelantada".

Muy poco entraron Raúl "La Tota" Bazán, Benito Cabral (Belgrano) y el benjamín de 16 años Armando "Tucho" Brun (de Redes Cordobesas como el primero).

En la rueda preliminar Córdoba venció 81-64 a Corrientes, 68-61 a Catamarca, 86-47 a San Luis y 79-45a Salta.

En la rueda de clasificación, virtualmente la ronda decisiva dividida en dos zonas para consagrar a los finalistas, en el grupo "A" derrotó 70-67 a Buenos Aires, 82-68 a San Juan y 69-67 a Capital Federal.Al equipo porteño lo integraban figuras como Norberto Battilana, "Caña" De Simone, Tito Ballícora, Jesús Díaz, Tommy Sandor y "Puchi" Mariani.

En la final Córdoba superó 78-72 al Chaco.

Ese equipo cordobés de 1963 fue campeón argentino invicto, venciendo en los ocho partidos que jugó. Promedió 76,6 tantos a favor y 61,3 en contra.

Era la tercera final consecutiva disputada por los cordobeses, tras haber sido campeones en Formosa 1961 y segundos en Posadas 1962. Después de esa consagración alcanzada en Mendoza, estarían 24 años sin ser campeones hasta San Juan 1987, ya en tiempo de Pichi Campana y Marcelo Milanesio.

Piri García escribió en la revista "El Gráfico" sobre la final contra los chaqueños:

"Un valor extraordinario, eje, motor y cerebro del equipo fue Tozzi que, además de sus 30 puntos, se situó con tanta prestancia en ese partido final, que todo lo que hacía deslumbraba.

Incluso, llegó un momento en que los hombres de Córdoba, situados bajo el tablero, volvían la pelota atrás para que fuera Tozzi el que tirara de media distancia. Tal era su seguridad".

El Tony Tozzi fue uno de los "Sarmientos" históricos del Campeonato Argentino. Como jugador de Córdoba y Santiago del Estero, entre 1955 y 1976, registró 17 presencias, 10 (1955 / 1968) representando a su provincia y 7 (1969 / 1976) jugó con los santiagueños.

El récord es de Pedro César "La Checha" Figueroa, quien en 1993 -a los 43 años- sumó su 23° Argentinodesde el primero en 1969. Defendió a Jujuy y Tucumán. Nació en Salta el 27 de junio de 1949.

La foja internacional del Tony comenzó a escribirse cuando era muy joven, a los 18 años, en 1959, en el3er. Campeonato Mundial efectuado en Chile. Se logró el décimo puesto, con 3 victorias y 3 derrotas. Pedro Rafael Pasquinelli dirigió a este plantel:

Héctor Barreneche, Edgardo Borda, Herberto Fagnani, Felipe Fernández, Florencio Marzoratti, Juan Carlos Nano, Edgard Parizzia, Orlando Peralta, Juan Luis Sabatini, Bernardo Schime, Antonio Tozzi y Carlos Vasino.

Dijo "El Gráfico": "Tozzi, de 18 años, que mide 1,85 m. y pesa 80 kg., no tiene antecedentes como jugador internacional. Es de los que se tienen fe y no se achican".

La campaña, en la rueda preliminar, fue la siguiente en el grupo "A" llevado a cabo en Concepción: vs. Estados Unidos de América 73-87, vs. República Arabe Unida 65-52 y vs. China Nacionalista (Taiwan) 59-63. En la rueda consuelo (del octavo al decimotercer puesto), en Valparaíso: vs. Uruguay 48-51 y vs. México 75-66. Por el décimo puesto: vs. República Arabe Unida 61-59.

En 1963 el Tony jugó su segundo Campeonato Mundial. Fue en la cuarta edición realizada en Brasil, con final en Río de Janeiro. Argentina terminó en el octavo puesto, con cuatro triunfos y cuatro derrotas.

Alberto Andrizzi dirigió a este plantel:

Arturo Cacciamani, Gustavo Chazarreta, Alberto Desimone, Zoilo Domínguez, Atilio Fruet, Víctor Hugo Le Bihan, Carlos Lutringer, Gregorio Moreno, Hugo Oliva, Samuel Oliva, Antonio Tozzi y Alfredo Tulli.

En la rueda preliminar, en el grupo "C", Argentina perdió sus tres partidos en el Ibirapuera de San Pablo: vs. Italia 73-91, vs. Estados Unidos 51-81 y vs. México 82-84.

En la rueda consuelo (del octavo al decimotercer puesto), que la ganó en Petrópolis, registró la siguiente campaña: vs. México 88-86, vs. Japón 103-85, vs. Canadá 77-82, vs. Uruguay 97-83 y vs. Perú 84-78.

"Tozzi fue el mejor jugador argentino en la ronda consuelo", calificó el entrenador Andrizzi.

Su trayectoria con la celeste y blanca tiene una particularidad: Tozzi siempre fue dirigido por entrenadores diferentes. Además estuvo en cuatro Campeonatos Sudamericanos, con este detalle:

* 1960 en Córdoba, con la dirección técnica de Raúl Calvo. Tercer puesto (4-2).

* 1963 en Lima, conducido por José "Paco" Barrientos. Cuarto (5-3).

* 1968 en Asunción, llevado por Jorge Martínez. Quinto (4-3).

* 1969 en Montevideo, con Casimiro González Trilla. Tercero (4-2).

En febrero de 1966 integró el equipo nacional que participó en el torneo internacional amistoso "Confraternidad Americana" realizado en Cosquín (Córdoba). Lo ganó una Selección de los Estados Unidos de América y Argentina, con 4 triunfos y 2 derrotas, ocupó el segundo lugar.

En tal ocasión, dirigido por Alberto Andrizzi, compartió el plantel con Benjamín Arce, Gustavo Chazarreta, Marcelo Farías, Ernesto Gehrmann, Ricardo Giunta, Raúl Iríñez, Gregorio Moreno, Hugo Oliva, Samuel Oliva, Reynaldo Ortúzar y Lucio Regina.

En total, las Selecciones Nacionales que integró el Tony en su década de trayectoria internacional jugaron41 partidos en competencias oficiales, logrando 24 triunfos con 17 derrotas.

La revista "El Gráfico" reconoció esa carrera deportiva y le dio su tapa del N° 2123, el 1° de junio de 1960, compartiendo la portada con el santafesino Rubén A. Mascetti. "Firmes valores de la Selección Argentina de básquet", puntualizó el epígrafe.

Dos Mundiales y cuatro Sudamericanos en la Selección Nacional, más su larga carrera en el Campeonato Argentino, engalanan un currículum suficiente para merecer su inclusión en esta serie de "El jugador en el recuerdo". Le sobra trayectoria.