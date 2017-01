Fotos Intensos operativos policiales contra “picadas” clandestinas.

25/01/2017 -

Siguiendo las políticas de Estado en materia de seguridad vial y ciudadana, diagramados desde el Gobierno de la Provincia y ejecutados por la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, en los últimos días se llevaron adelantes fuertes controles en todo el territorio que buscan terminar con ésta modalidad de carreras que ponen en peligro tanto la vida de quienes las corren como de los demás ciudadanos.

En tal sentido, desde Jefatura de Policía se diagramaron diversos operativos de control para evitar este tipo de carreras clandestinas las que conllevan un real peligro de vida no sólo a los protagonistas de este eventos clandestinos, sino también a terceros que se ven involucrados por la imprudencia de unos pocos.

Uno de estos operativos se realizó en las últimas horas en Frías, donde efectivos de la Departamental 7 (Choya) secuestraron de las calles y rutas que atraviesan esta ciudad casi 40 vehículos entre motos y automóviles.

Las infracciones más comunes labradas en los motociclistas fueron el no circular con la documentación correspondiente de los rodados, la falta de casco protector y las malas condiciones de los rodados para circular (falta de carenado, espejos retrovisores, caños de escape libre), mientras que en los automóviles la falta más común es no contar con seguro obligatorio y no poseer licencia de conducir.

Al respecto, efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 de Frías realizarán un fuerte operativo de control vehicular por las calles de la ciudad y por las rutas aledañas, especialmente, donde se observan los fines de semana gran afluencia de motocicletas y la organización de “picadas”.

En este operativo trabajarán también efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Vial.





Operativo en Tapso

Durante el fin de semana pasado, funcionarios policiales realizaron un importante procedimiento en la localidad de Tapso, que limita con la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Catamarca.

Tal disposición se llevó a cabo con motivo del festival “Unión de los pueblos” que albergó gran cantidad de personas, por lo que los operativos estuvieron destinados al fin de evitar accidentes viales.

En el procedimiento, los uniformados sacaron de circulación a cuatro motocicletas por falta de documentación, ausencia de la licencia de conducir y casco protector. Cabe destacar que el operativo culminó sin detectarse ningún tipo de accidente.