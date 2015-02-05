CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Enero 2017
A LAS 23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS
Por El Liberal
26/01/2017 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.00 AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 AMAR DEPUÉS DE AMAR
(CONTINUACIÓN)
23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 MUSICALES
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 LA TOCATA
20.30 PAISANOS
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 2º EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.00 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 EL AGUADOR
08.49 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA
10.22 EL COLOR DEL DINERO
12.49 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX
PAN
13.21 DE ROMA CON AMOR
15.42 NUESTRO HERMANO IDIOTA
17.33 EL GRINCH
19.44 TRES SON MULTITUD
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? III
TCM
10.50 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
13.30 LOS BLUES BROTHERS
16.00 MI NOMBRE ES SAM
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
21.00 JINETES DEL ESPACIO
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
09.18 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA
BRUJA Y EL ROPERO
11.43 ANTES DE PARTIR
13.25 MARTE NECESITA MAMÁS
15.01 LINTERNA VERDE
16.59 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
19.56 CON AIR
22.00 LA ÚLTIMA BALA
23.38 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
01.41 SIETE ALMAS
SPACE
08:43 EL PELEADOR CALLEJERO
10:29 CINTA ROJA
12:23 INSEPARABLE
14:13 LUCES ROJAS
16:23 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN
18:19 BEEBA BOYS
20:14 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA
22:00 IRON SKY
23:39 ZOMBIS NAZIS 2
CINECANAL
09:00 CJ7: JUGUETE DEL ESPACIO
10:35 LOS TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS
12:10 LA FAMILIA BÉLIER
14:05 TE AMO, BROTHER
15:55 MÁS ALLÁ DEL CIELO
17:45 FOOTLOOSE: TODOS A BAILAR
19:45 JOBS
22:00 SKIN TRADE
23:40 DEPREDADORES
SONY
08:30 SEINFELD
09:00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10:00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10:30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11:00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11:30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12:00 LOBO ADOLESCENTE
14:00 MELISSA AND JOEY
15:00 JOVEN Y HAMBRIENTO
15:30 JOVEN Y HAMBRIENTO
16:00 PAPÁ CANGURO
16:30 PAPÁ CANGURO
17:00 HULK, EL HOMBRE INCREÍBLE
19:00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19:30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20:00 AMERICA’S GOT TALENT
22:00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES 27, A LAS 23, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA Y DARÍO JIMÉNEZ.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, MÚSICA DE “EL CARRO”, CON MARCOS VIZOSO,
DADI LÓPEZ Y MARCELO RAIMUNDI.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, NOCHE TRIBUTO, ESTA VEZ A ALEJANDRO SANZ, CON JUAN MANUEL
PAOLETTI (VOZ Y GUITARRA), LEANDRO PONCE (GUITARRA), PABLO SANTILLÁN
(BAJO), GONZALO PACHECO (BATERÍA), Y GABY FERREYRA COMO INVITADA
ESPECIAL.
+VIERNES 27, A LAS 22, MUNLAI JAZZ QUINTETO, CON DIEGO ABDALA, JORGE
“CHINO” SUÁREZ, CARLOS SANDOVAL, MARIO VARAS LEDESMA Y ARIEL
HERRERA.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
RESIDENT EVIL (2D): TERROR,
ACCIÓN. (+16 años)
HOY Y MAÑANA- 22:30 (Subt) 00:45
(Subt)
ASSASSIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA - 17:00 (Subt)
ASSASSIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN,
CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 01/02- 19:30 (subt)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR,ACCION. (+16 años)
HOY - 22:00(Subt)
27/01 -28/01- 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
UN MONSTRUO VIENE A
VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA-16:20 (Cast) 18:30
(Cast)
NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+
16 AÑOS)
HOY - 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast)
VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL,
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY -19:10 (Subt) 22:00 (Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA - 17:00hs (Cast)
19:30hs (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
17:30 - 20:00 - 22:30
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
3D ATP
18:30 (TODOS LOS DIAS)
ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:10- 22:40-
LA REENCARNACIÓN 2D APTA
16 AÑOS
22:50 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS
20:50- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:50- (TODOS LOS DÍAS)