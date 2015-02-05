CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Enero 2017

A LAS 23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS

26/01/2017 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.00 AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 AMAR DEPUÉS DE AMAR

(CONTINUACIÓN)

23.15 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 MUSICALES

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA TOCATA

20.30 PAISANOS

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2º EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.00 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 EL AGUADOR

08.49 EN BUSCA DEL TESORO DE SANTA

10.22 EL COLOR DEL DINERO

12.49 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX

PAN

13.21 DE ROMA CON AMOR

15.42 NUESTRO HERMANO IDIOTA

17.33 EL GRINCH

19.44 TRES SON MULTITUD

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? III

TCM

10.50 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

13.30 LOS BLUES BROTHERS

16.00 MI NOMBRE ES SAM

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 JINETES DEL ESPACIO

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

09.18 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA

BRUJA Y EL ROPERO

11.43 ANTES DE PARTIR

13.25 MARTE NECESITA MAMÁS

15.01 LINTERNA VERDE

16.59 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

19.56 CON AIR

22.00 LA ÚLTIMA BALA

23.38 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

01.41 SIETE ALMAS

SPACE

08:43 EL PELEADOR CALLEJERO

10:29 CINTA ROJA

12:23 INSEPARABLE

14:13 LUCES ROJAS

16:23 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN

18:19 BEEBA BOYS

20:14 GHOST RIDER: ESPÍRITU DE VENGANZA

22:00 IRON SKY

23:39 ZOMBIS NAZIS 2

CINECANAL

09:00 CJ7: JUGUETE DEL ESPACIO

10:35 LOS TUYOS, LOS MÍOS Y LOS NUESTROS

12:10 LA FAMILIA BÉLIER

14:05 TE AMO, BROTHER

15:55 MÁS ALLÁ DEL CIELO

17:45 FOOTLOOSE: TODOS A BAILAR

19:45 JOBS

22:00 SKIN TRADE

23:40 DEPREDADORES

SONY

08:30 SEINFELD

09:00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10:00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10:30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11:00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11:30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12:00 LOBO ADOLESCENTE

14:00 MELISSA AND JOEY

15:00 JOVEN Y HAMBRIENTO

15:30 JOVEN Y HAMBRIENTO

16:00 PAPÁ CANGURO

16:30 PAPÁ CANGURO

17:00 HULK, EL HOMBRE INCREÍBLE

19:00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19:30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20:00 AMERICA’S GOT TALENT

22:00 AMERICA’S GOT TALENT

A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 27, A LAS 23, SANTIAGUEÑOS DEL ALBA Y DARÍO JIMÉNEZ.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, MÚSICA DE “EL CARRO”, CON MARCOS VIZOSO,

DADI LÓPEZ Y MARCELO RAIMUNDI.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, NOCHE TRIBUTO, ESTA VEZ A ALEJANDRO SANZ, CON JUAN MANUEL

PAOLETTI (VOZ Y GUITARRA), LEANDRO PONCE (GUITARRA), PABLO SANTILLÁN

(BAJO), GONZALO PACHECO (BATERÍA), Y GABY FERREYRA COMO INVITADA

ESPECIAL.

+VIERNES 27, A LAS 22, MUNLAI JAZZ QUINTETO, CON DIEGO ABDALA, JORGE

“CHINO” SUÁREZ, CARLOS SANDOVAL, MARIO VARAS LEDESMA Y ARIEL

HERRERA.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY Y MAÑANA 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

RESIDENT EVIL (2D): TERROR,

ACCIÓN. (+16 años)

HOY Y MAÑANA- 22:30 (Subt) 00:45

(Subt)

ASSASSIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 17:00 (Subt)

ASSASSIN ‘S CREED (2D): ACCIÓN,

CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 01/02- 19:30 (subt)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR,ACCION. (+16 años)

HOY - 22:00(Subt)

27/01 -28/01- 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

UN MONSTRUO VIENE A

VERME (2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA-16:20 (Cast) 18:30

(Cast)

NIEVE NEGRA (2D): DRAMA (+

16 AÑOS)

HOY - 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast)

VIVIR DE NOCHE (2D): POLICIAL,

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY -19:10 (Subt) 22:00 (Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY Y MAÑANA - 17:00hs (Cast)

19:30hs (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

17:30 - 20:00 - 22:30

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

3D ATP

18:30 (TODOS LOS DIAS)

ASSASSIN ‘S CREED 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:10- 22:40-

LA REENCARNACIÓN 2D APTA

16 AÑOS

22:50 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS

20:50- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
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